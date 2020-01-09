BlackBerry攜手加拿大Damon Motorcycles 將QNX車載系統帶到二輪電動車

目前已經將手機業務透過品牌授權方式轉讓給TCL在內業者經營的BlackBerry，現階段業務除了以安全加密技術為主的軟體業務發展之餘，還包含旗下QNX車載系統。而在稍早對外聲明中，BlackBerry將攜手加拿大Damon Motorcycles攜手合作，透過旗下QNX作業系統確保車輛行駛運作安全。

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依照Damon Motorcycles先前說明，旗下預計在CES 2020首度亮相的電動摩托車Hypersport Pro，將會整合360度環景警告系統，以及電子可調人體工程學設計等科技技術，同時也將整合CoPilot和Shift在內技術，讓使用者在騎乘過程能確保足夠安全與舒適性。

藉由人工智慧與感應元件，CoPilot技術將能對應主動安全警示效果，讓使用者專注騎乘之餘，也能透過手把震動觸感、LED燈號確認周遭可能發生危險，進而做到主動防護目的。而透過Shift功能，則可讓使用者透過按鈕即可快速調整車輛座椅、擋風玻璃、腳踏板或手把位置及角度，讓使用者能針對騎乘需求調整坐姿。

為了確保行車安全，Damon Motorcycles此次與BlackBerry合作搭載QNX車載系統，預期也是為了避免車輛遭外部連線駭入，進而造成車輛電子系統受到影響。

目前Hypersport Pro預計在2020年中旬以限量形式銷售，預計會在2021年進入大批量產。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》