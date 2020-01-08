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矽谷四科技巨頭大舉前進紐約 兩年後將擴編至2萬人

2020-01-08 19:24INSIDE

紐約發展幾乎得不到市政府或州政府的補助，Amazon、Apple、Facebook、Google 四大科技巨頭仍爭相在紐約設立辦公室。

△ Photo Credit: Shutterstock/ TPG Images
△ Photo Credit: Shutterstock/ TPG Images
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原本四大矽谷科技巨頭 Amazon、Apple、Facebook、Google 就都在紐約市設有小型辦公室，但員工組成跟矽谷總部完全不同，紐約市均以業務及行銷人員為主、軟體工程師為輔。

即使紐約作為一個一直以來都相當繁忙的國際都市，在紐約發展幾乎是得不到市政府或州政府的補助，四大公司仍然爭相在紐約曼哈頓西半部設立新的辦公室。

預計在2022年時，這四大巨頭將在紐約市擁有共計2萬名的員工。

據《紐約時報》委託美國就業分析網站Glassdoor分析得到的結果，自2016 年以來，紐約市的科技相關產業職缺數量上漲了38％。再以2019年11月美國各城市的科技業工作開出的職缺數量來看，紐約市以26,843個職缺名列全美第三，僅次於美國兩大科技重鎮舊金山和西雅圖。

Apple

△ Photo Credit: Shutterstock/ TPG Images
△ Photo Credit: Shutterstock/ TPG Images
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Apple 公司一直是紐約最有名的科技巨頭，位於紐約中央公園東南角、第五大道上的透明立方體 Apple Store 也是世界最知名的一間蘋果專賣店。

Apple 公司在紐約有一個只容納管理階層的小辦公室在中城「熨斗大廈」區（ Flatiron ），最近在物色約 50,000 平方英尺的空間做為新辦公室。

經《紐約時報》詢問，蘋果公司發言人拒絕透露任何其他細節。

Google

△ Photo Credit: Shutterstock/ TPG Images
△ Photo Credit: Shutterstock/ TPG Images
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Google 在 2000 年雇用其第一個、也是當時唯一位在紐約的員工，是一名業務人員，需要做文書作業的時候，就在紐約曼哈頓找一間星巴克咖啡坐下來用筆記型電腦工作。

紐約後來成為 Google 公司在加州以外第一個設點的城市。

漸漸地， Google 實在成長太快、辦公室空間根本不敷使用，目前正在租用兩棟樓作為辦公室，並且在曼哈頓西部臨哈德遜河（Hudson River）近 Holland Tunnel 處，已經在蓋 Google 專屬的辦公室，預計在 2022 年可以完工進駐。

現在 Google 紐約辦公室的員工職務組成，在近 5 年內已經大大改變，現在軟體工程師的人數已經超越了原本佔絕大多數的業務和行銷人員，越來越類似於該公司的矽谷本部。

Google 駐紐約的一位主管 William Floyd 對《紐約時報》的記者表示，「並不是每個人都想去加州。」

Facebook

Facebook 身為後起之秀，公司擴張及營業額成長的速度，都比 Google 更快，現在也比 Google 或 Apple 更迫切地在紐約尋找新的容身之處。

在紐約，Facebook 公司現在的辦公室跟 Apple 一樣在中城熨斗大廈區，員工人數是 2,900 人。該公司預估得要盡快成長一倍，變為大約 6,000 人左右！

觀察 Facebook 目前開出的近 800 個職缺名單，裡面超過一半是軟體開發人員、工程師和具數理背景的資料數據分析師。

據了解，Facebook 已經在曼哈頓西部 Hudson Yards 找到三棟建築物並簽下租約，合計總坪數高達 150 萬平方英尺。

Amazon

零售巨頭 Amazon 上個月宣布在紐約曼哈頓中城租用空間，並準備增聘 1,500 名員工。

雖然，Amazon 先前曾想在紐約市皇后區的長島市建立新的 campus，並雇用 25,000 人，但遭到一些反對聲浪，因此計畫遭到暫時擱置，現在會先以較慢的速度擴張。

此外，除了這四大公司，微軟公司旗下的 LinkedIn 也在擴張其紐約辦公室。

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

紐約

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INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。
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