Qualcomm終於進軍自駕車市場 打造Snapdragon Ride運算平台

針對自動駕駛應用需求，Qualcomm終於宣布推出基於旗下Snapdragon汽車系統單晶片與加速器打造的Snapdragon Ride運算平台，透過可擴展、開放架構分別可對應Level 1或Level 2的主動安全先進駕駛輔助系統，或是Level 2+等級的便利型先進駕駛輔助系統，甚至也能對應Level 4或Level 5的全自動駕駛應用。

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Snapdragon Ride運算平台基於Qualcomm旗下具備可擴展及模組化特性的異構高效能多核CPU，以及可用於電腦視覺技術與人工智慧加速應用的GPU，透過不同組合方式對應不同等級的自動駕駛需求，其中在Level 1或Level 2等級應用即可發揮每秒30兆次 (TOPS)運算表現，而在Level 4或Level 5的全自動駕駛應用，則可對應高達700兆次 (TOPS)運算表現，但也會讓整體耗電達130W以上，必須搭配主動或被動驅熱方式讓系統穩定。

不過，Qualcomm依然強調Snapdragon Ride運算平台還是以確保自動駕駛車輛行駛過程安全作為主要目的，並非計畫以本身運算平台打造一款全自動駕駛車輛，而是透過提昇車輛主動式安全防護能力，讓合作廠商打造車輛在行駛過程能更加安全。

至於Snapdragon Ride運算平台的組成，則分別包含Snapdragon Ride Safety系統單晶片 (SoC)，Snapdragon Ride安全加速器 (Snapdragon Ride Safety Accelerator)，以及Snapdragon Ride自動疊層 (Snapdragon Ride Autonomous Stack)，讓開發者能針對車輛需求串接各類軟硬體應用項目。

Qualcomm預期透過Snapdragon Ride運算平台讓車輛能受實現Level 1或Level 2等級的自動緊急剎車、交通標誌識別，以及車道行進維持等輔助效果，或是透過Level 2+等級對應高速公路自動駕駛、自動停車，以及在頻繁走走停停的城市道路駕駛，甚至可以對應Level 4或Level 5等級的無人車、無人機應用。

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藉由提供Snapdragon Ride運算平台，Qualcomm預期將能降低車廠打造智慧駕駛車輛難度，並且能順利將自動駕駛技術應用在一般車輛，同時無需進行明顯設計變更，另外更能符合汽車產業安全標準規範，藉由常時連網也能在持續累積數據情況下，讓車輛系統維持學習，並且讓操作反應更為精確。

Qualcomm預計會在今年上半年將Snapdragon Ride運算平台提供汽車製造商，以及一級供應商進行預先開發，並且預期搭載Snapdragon Ride的車輛將會在2023年間量產。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》