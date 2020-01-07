大事不妙！兒玩手遊扣款70萬 父母緊急連絡蘋果全額退款

滑手機示意圖。 圖／法新社 分享 facebook

智慧型手機越來越普及，就連小孩也人手一機。近日有位女網友在日本部落格網站「note」發文，文中寫到丈夫突然打電話告知，信用卡公司通知卡片可能遭盜刷，因為出現30萬日圓（約新台幣8.3萬元）的交易紀錄，後續聯繫蘋果公司更發現扣款金額高達70萬（約新台幣19.4萬元），而這些錢都是兒子玩手遊扣款的消費。

女網友5日在「note」發文，事情發生在去年12月，某日丈夫突然打來說發生了嚴重的事，原來是信用卡公司告訴他信用卡疑似被盜刷，因為在同一款手遊扣款超過30萬日圓。兩人懷疑是家中的大兒子花的，但首先還是與蘋果公司確認怎麼會有這麼多錢。

夫妻倆先向蘋果公司確認，並想嘗試詢問30萬是否可以歸還，原po在文中表示，因為過去曾有退款案例所以想說試試看，「但如果不行，父母也有責任教導孩子。」沒想到當兩人多次與蘋果公司通話後才知道，有些款項尚未顯示在帳單上，因此實際金額高達70萬日圓，讓夫妻倆相當傻眼，認為70萬的金額實在太高。

在丈夫的追問下，年僅6歲的兒子承認是自己做的。由於年紀還小，金錢觀念尚不成熟，原po選擇不責罵兒子，而是趁機機會教育，讓兒子知道自己做錯事。兩人也發現，手機的購買的隱私設定被調成不需要密碼便可購買，讓兒子可以輕易扣款，也才產生這次如此大筆的帳單。

幸運的是，事件發生的第五天，蘋果公司便全額退款，夫妻倆相當感謝。也因為這次慘痛的經驗，丈夫更改了手機的密碼及購買時的ID，並將在日後更積極監督兒子的手機使用狀況。