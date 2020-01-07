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電動車找不到充電站？車商們開發「移動式充電機器人」解決這個問題

2020-01-07 08:01三嘻行動哇 Yipee!

近年來電動車銷量愈來愈多，發展電動車的車商也愈來愈多，但最大的問題是充電設備不夠普及、住家大樓不一定有充電樁，日前美國 Twitter 用戶 Shanon Stellini 分享一段加州凱特爾曼城超級充電站排隊片段，延綿不絕的超長車潮，據稱隊伍長度至少 800 公尺，成為連續假期的惡夢。

為了解決這問題，電動車的車廠不僅努力研發充電設備之外，Toyato 豐田和 Volkswagen 福斯大眾則是進一步「移動式充電機器人」。

Toyato 豐田 e-Chargeair 移動式無線行動電源

Toyota 豐田 e-Chargeair 可以說是電動車版的行動電源，具備無線傳輸設備，也因此 e-Chargeair 只要靠近電動車就可以技型無線充電。

e-Chargeair 的無線充電是透過特殊的電磁感應設計，採用氫燃料電池技術，平時可以拖掛在電動車後方，據說可以邊開車邊充電。

此外，國外報導還透露 e-Chargeair 的電力不僅可幫電動車充電，充電器內建交流電逆變器，可以輸出各種家電使用的交流電。同時，還配備空氣淨化器及 Wi-Fi 功能。

雖然 Toyota 豐田 e-Chargeair 的資訊並不多，但它將在 CES 2020 消費電子大展展出。

Volkswagen 福斯大眾 mobile charging robots 移動式充電機器人

不同於 Toyota 豐田 e-Chargeair 移動式無線行動電源，Volkswagen 福斯大眾集團開發 mobile charging robots 移動充電機器人，這機器人內建相機、雷射掃描器和超音波感測器，會自動尋找需要充電的電動車並幫忙充電。

Volkswagen 充電機器人除了會自動找尋需要充電的車輛外，內建 V2X 通訊技術，電動車車主也能選擇呼叫機器人到指定地點充電，而且由於它支援 50 kW 充電，又辨認不同種類的插頭，因此它不只能幫 Volkswagen 福斯大眾電動車充電，也能幫其他品牌電動車充電。

最酷的是，當它要幫電動車充電時，會自動開啟充電蓋，也會自動接上充電插頭，車主不需要動手操作就能完成充電。

只要有這款移動充電機器人，停車場就不用特別畫停車格、設置電動車車位及充電樁，所有停車位都能幫電動車充電，非常方便。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/157983/，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：DesignBoom、Small Tech News

豐田福斯車主電動車

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