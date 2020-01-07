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美國新法將上路 避免人工智慧等敏感技術落入中國等國家手裡

2020-01-07 08:03聯合新聞網 楊又肇

除了避免在5G網路競爭失利，現在美國政府似乎也準備透過即將上路法案避免美國境內發展的人工智慧技術落入諸如中國，或是其他對美國發展不利的國家手中。

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依照路透新聞報導表示，美國商務部計畫在1月6日開始要求打造諸如人工智慧等技術的公司，若是要將旗下技術提供至除了加拿大以外的美國境外國家，必須簽署相關條款，並且取得出口許可，避免此類涉及敏感內容的技術落入中國或其他對美國發展不利國家手中。

此項法案源自2018年由美國國會通過，轉由美國商務部擬定規格，藉此規範敏感技術出口限制，其中不只包含人工智慧技術，更涉及機器人在內高科技項目。

雖然此項法案並未直接挑明禁止將相關技術出口至中國，但依照目前美國與中國之間競爭關係，預期未來中國取得美國境內業者提供技術的難度將會增大。

不過，因為人工智慧技術涉及領域相當廣泛，同時不少內容項目是由美國與中國合作，甚至許多人工智慧發展項目更是由具中國籍身分的技術人員推動，而美國業者實際上也在中國境內投資不少人工智慧發展項目，因此這項法案一旦開始推行，或許將會產生不少影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

加拿大人工智慧美國商務部

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