引發諸多爭議！影響零工經濟的加州AB5法案可能面臨調整

相較於加州消費者隱私法，更多位於加州的自由業者可能更介意去年批准，並且同樣從今年1月1日生效上路的AB5法案。

分享 facebook

由於AB5法案引發不少爭議，因此法院裁定暫停強制執行此項法案，預計會在1月13日舉行聽審。而在諸多反對聲浪情況下，或許有可能因應民情重新做調整。

去年包含Uber、Lyft在內業者均向加州政府提出抗議，並且試圖說服加州政府調整相關法規，同時認為此項法案將會衝擊現有零工經濟，甚至可能造成加州境內經濟產能受更大影響。

在AB5法案中，要求各個公司將透過合約簽署合作的臨時雇員視為正職員工，使其同樣享有最低薪資、保險、休假與員工福利，雖然大力推行此法案的民主黨認為將能有效解決臨時工權益問題，但實際上卻會造成現有零工經濟運作模式，並且造成聘僱公司更大支出壓力，進而將相關成本轉嫁在服務或銷售產品，最終導致影響市場消費意願，結果產生更大惡性循環。

不少藉由零工模式接案賺取費用的自由工作者，有不少是為了工作時間彈性，而非為了確保最低薪資或公司福利，但是在AB5法案實施之下，勢必會因為制度改變而影響原本工作模式，甚至獲取薪資方式也會改變，另外也可能因為成本增加因素，導致原本工作機會反而減少。

而受到影響的自由工作者並不只包含Uber、Lyft一類服務合作司機，或是企業聘僱臨時工作人員，包含自由記者、作家等工作性質的情況也會受到影響，甚至法案中還直接明文規範自由工作者勞動上限，例如每名自由作家每年僅能向特定雇主提供一定數量撰稿內容，更是限制自由工作者透過勞動換取報酬權益。

因此，不僅Uber在內業者開始針對此項法案提出訴訟，包含加州卡車協會、Postmates在內業者，以及代表美國職業記者協會的太平洋法律基金會與國家新聞攝影師協會，以及更多自由記者、零工經紀公司都開始對此項法案提出反對意見，甚至指控違憲。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》