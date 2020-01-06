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VMware強調「上雲」帶動數位轉型重要性 邊緣運算將有更大發展潛能

2020-01-06 09:07楊又肇

日前宣佈正式完成收購雲原生平台技術供應商Pivotal的VMware，稍早以市調機構IDC所公布《2020年全球IT預測 (2020 Worldwide IT forecast)》報告表示，數位轉型已經成為目前企業必然發展項目，而其中藉由「上雲 (connected clouds)」更是數位轉型中重要發展項目。

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以27億美元收購的Pivotal，預計將協助VMware擴展雲端服務應用發展，並且可在各類雲端平台建置軟體服務，因此對於目前推動雲原生服務發展的VMware而言，收購Pivotal將具有重大意義。

從IDC公布報告顯示，數位轉型已經成為現今企業必須發展項目，其中更預期在2023年完成數位轉型的企業，將有更大機會取得數位霸權 (digital supremacy)，同時也將能推動更大生產總值。而「上雲」發展，更是目前數位轉型發展中不可或缺項目，藉由雲端平台打造各類服務，將能更無縫串接更大商機。

這些趨勢，恰好與VMware目前發展方向不謀而合，尤其在目前以Kubernetes容器技術打造的雲原生平台，以及同時串接公有雲與私有雲的混合雲發展策略，配合去年在VMworld 2019期間宣布推出的Project Tanzu產品組合，以及Tanzu Mission Control工具資源，將能多雲平台管理變得更加容易，同時也能降低企業端導入多雲發展模式的門檻高度。

在相關報告數據顯示，邊緣運算發展模式也會成為接下來主要趨勢項目之一，不僅將運算負載分散到前端，藉由前期運算降低傳輸到雲端進行運算的負荷量，除了能提昇整體運算效率，更能減少整體電力等成本支出，甚至能透過前期運算獲取更多數據資料，因此讓邊緣運算佈建顯得更加重要。

依照數據分析顯示，目前佈署邊緣運算架構的比例仍不到10%，但預期在2024年應用邊緣運算的發展模式將會大幅提昇，諸如IntelNVIDIAQualcomm、Cisco、Ericsson、微軟在內業者近年來均聚焦邊緣運算發展項目，並且廣泛應用在人工智慧、智慧交通、無人車，或是智慧商店與智慧城市等應用領域，顯示邊緣運算所帶動發展機會十分龐大。

VMware副總裁Chris Wolf近日也分享了對企業IT趨勢的觀察，其中對於邊緣運算及雲端運算的看法與IDC報告方向一致，其他還包括各種微服務架構上的混合應用將逐漸受重視、特定硬體成為運算資源共享池、重視IT基礎架構的安全性、小型設備的擴充及靈活性、雲端服務供應商為多數企業提供機器學習的數據、邊緣運算的多用戶共享服務平台等等多方面的觀察。

針對台灣IT產業變化趨勢，VMware台灣總經理陳學智表示：「國際貿易戰局勢不明，資料中心投資及使用純公有雲都有更多新的不確定性，使資料在雲端、地端的搬遷彈性成為客戶在建置核心架構的考量重點之一。VMware在混合雲、多雲的連結、管理平台繼續深耕，2019年8月底推出Project Tanzu產品組合及Tanzu Mission Control，旨在協助客戶透過單一平台高效管理多雲運算，也讓企業投資保有一定的彈性。此外，VMware在2019年併購了Bitnami、Avi Network、Carbon Black、Pivotal等公司，就是希望能提升雲原生、負載平衡、端點安全的運算能力，而這些產品近期也開始陸續供貨，就是希望能為更多台灣企業帶來安全、彈性、高效益的基礎架構。」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

機器學習雲端服務IntelNVIDIAQualcomm

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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