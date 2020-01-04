LINE朋友「通知被設靜音」什麼感覺？網答案一面倒

LINE情境示意圖。圖／Ingimage 分享 facebook 台灣人使用通訊軟體「LINE」的頻率相當高，幾乎每天甚至每小時都會用到，而且加上家人、朋友、工作上，總是充斥著各式各樣的訊息，有人因為不堪其擾，會選擇「關閉訊息通知」，就有網友疑惑「為什麼 LINE 朋友訊息通知是設靜音？」，結果答案一面倒。

有網友在PTT女孩版PO出一篇「欸 LINE 被朋友設定靜音是什麼感覺」表示自己上次和朋友吃飯的時候，朋友滑LINE給看東西，剛好看到朋友列表朋友被用靜音，所以想問大家「LINE被設定靜音是什麼感覺」？

網友紛紛回應「還好吧！別小劇場了，我除了家人一律靜音耶~」、「我除了幾個比較重要的工作聯絡人，其他都是靜音」、「我全部靜音，因為很吵」、「有時候想睡覺朋友又一直傳就會靜音」、「一視同仁全部靜音,很正常」、「急事請打電話」、「我跟我老婆互設靜音，急事電話」、「line吵死了，一定設」、「除了工作和另一半全都靜音，沒什麼吧」

近日LINE的好友工具列多了一個「刪除」選項，點選之後會跳出「確定要解除與XXX的好友關係並刪除對方嗎」視窗，方便大家一鍵解除好友關係，不過有網友發現，這項功能目前只能在Android系統上使用，iOS系統及電腦版的LINE都還沒上線。