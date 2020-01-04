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小米智慧攝影機竟然能看到別人家！Google 緊急暫停小米智慧家庭產品權限

2020-01-04 08:18三嘻行動哇 Yipee!

智慧家庭產品愈來愈普及，其中最常見的智慧家庭產品非攝影機/監視器/ IP Cam 莫屬。在眾多品牌之中，Xiaomi 小米米家產品深得人心，但是最近美國 Reddit 討論區傳出米家智慧攝影機串流影像到 Google Nest Hub 時，卻會突然顯示別人家裡的監視畫面。

如此嚴重的侵犯隱私問題，也讓 Google 緊急暫停小米智慧家庭連結 Google Nest Hub、Assistant 的權限並展開調查。

美國 Reddit 討論區網友 u/Dio-V 表示他從 Google Nest Hub 智慧顯示器打開自己家裡的小米米家智慧攝影機時，卻發現顯示器上的影片不在自己家，而是另一個監視器畫面。陌生的黑白畫面影像時間落在 2020 年 1 月 1 日晚上，嬰兒正在床上熟睡、一名老人在椅子上睡覺。

u/Dio-V 表示他使用的是的小米米家 1080p 智慧攝影機和 Google Nest Hub 都是新買的，而且米家智慧攝影機的韌體版本是最新的 3.5.1_00.66。

Dio-V 將遇到的錯誤狀況上傳到 Reddit 討論區時，一開始還被懷疑是不是作假，因此 Dio-V 特別上傳影片證實。

由於小米米家智慧攝影機的問題已經牽涉到個人隱私，所以 Google 也緊急採取行動，暫時封鎖小米智慧家庭與 Google Nest Hub、Google Assistant 語音助理的連結權限並展開調查，因此現在開啟 Google Home 時，無法找到小米的名稱。

外媒 Android Police 就此消息向 Google 與 小米公司聯繫，小米公司沒有回應，反而是 Google 發出聲明表示公司已經意識到這個問題，並將聯繫小米公司進行修復，同時 Google 已經宣佈禁止小米與 Google Home、Google Assistant 整合。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/157859/，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：The Verge、Android Police、Reddit

攝影Reddit小米

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