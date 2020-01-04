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小米回應米家智慧攝影機隱私問題 強調已進行修復

2020-01-04 08:17楊又肇

稍早傳出與Google NEST Hub連接的小米旗下米家智慧攝影機因不明原因產生錯誤連接情況，導致部分Google NEST Hub可能連接他人持有米家智慧攝影機，造成個人隱私可能因此受到影響。而在確認此項問題後，Google隨即暫停小米旗下米家連網裝置與Google Home、Google NEST系列裝置，以及Google Assistant數位助理服務串接權限。

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小米方面隨後則是說明在海外市場銷售的米家智慧攝影機基礎版1080p (Mi Home Security Camera Basic 1080p)，由於在與Google NEST Hub串接時，有可能接收到其他Google帳號綁定攝影機所串流畫面問題，目前已經與Google進行溝通，並且暫停相關服務串接，同時也著手針對此項問題進行修復

至於產生此項問題的起因，小米表示有可能源自去年12月26日推出的一項新測試功能，導致產生此次隱私外洩問題。而小米表示目前僅有1044人發生此項問題，同時僅有在網路連接訊號較弱情況才會以極小機率發生。

同時，小米也強調目前包含中國境內，以及海外地區銷售的米家相關攝影機產品，若僅只是透過米家app操作使用的話，並不會受此問題影響。意味如果使用者將米家app與Google Home app綁定連動的話，很可能就會讓自家設置的米家攝影機拍攝畫面外洩，並且讓位於某處的Google NEST Hub看見自家中被拍攝影像內容。

小米表示，目前已經與Google暫停相關服務串接，同時說明如果使用者仍擔心個人隱私外洩的話，建議可以先中斷連線。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

攝影修復Google小米

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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