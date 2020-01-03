她將行動電源放包包卻爆開 網曝「沒電」是關鍵

原PO將沒電的行動電源放在包中，結果卻膨脹爆炸。圖擷自 臉書社團「爆怨公社」 分享 facebook

現代人使用智慧型手機頻率高，因此相當依賴行動電源的幫助，讓自己的手機隨時都是有電的狀態，但如果未正常使用行動電源，恐怕會有爆炸的危險。一位女網友上網發文，表示自己將行動電源放在包包中卻突然爆炸，令她相當納悶，而網友一看到文章便紛紛回覆，表示原PO用錯方式，「放到沒電」會令行動電源內的電池膨脹，進而爆炸。

原PO於1日在臉書社團「爆怨公社」發文，她納悶表示自己將已經沒電的行動電源放在包包中，它卻突然膨脹爆炸，不懂為什麼會發生這種事情。對此，網友紛紛回應，「哪個牌子的」、「大陸或雜牌的行動電源使用的都是軟包電池，時間久了就很容易膨脹」、「行動電源別撿便宜」、「這不是炸開吧，行動電源用久了本就會導致電池膨脹機殼裂開」、「碰到金屬的東西就會通電，而且電池壞了」、「這是壓壞的吧」。

但有許多網友表示原PO不該將行動電源放到沒電，適度的放電和充電，才不會使鋰電池膨脹，「這是鋰電池放電過度的特性」、「這是lipo電池，體積可以做到很薄，但是不能讓他長期維持在低電位或是沒電」、「過放電池鼓脹，最好維持60到70%可以長期放置」、「電池沒有電，比較會起化學變化膨脹，有電反而比較安全一點」、「不是的，鋰電池放置到沒電是非常危險的」。

根據「每日健康」網站報導，英國消費者電子設備安全協會（ElectricalSafetyFirst）指出行動電源的鋰電池雖可反覆充電，但仍有爆炸風險，消費者在使用行動電源時，應注意避免長時間充電，或將它同時充電和供電，也不要將它與金屬類物品放置在一起，才能使行動電源用得安全。