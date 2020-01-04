打造面向年輕族群的網路銀行服務 Razer申請新加坡純網銀執照

Razer稍早宣布，計畫攜手富衛保險、昇菘集團在內企業申請新加坡網路銀行執照，準備成立以全球化營運的Razer青年銀行 (Razer Youth Bank)，藉此進軍數位金融產業發展。

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依照Razer公布內容，將攜手包含李嘉誠之子旗下富衛保險 (FWD)、新加坡超市龍頭昇菘集團 (Sheng Siong Holdings)、網路公司LinkSure Global、新加坡創投Insignia Ventures Partners，以及汽車批發商Carro在內企業，預計成立以全球化營運的Razer青年銀行，並且鎖定以年輕用戶族群為主的網路銀行服務市場。

而此項發展，是由Razer內部科技金融 (Fintech)部門推動，預期將會整合先前已經在東南亞市場推廣，甚至計畫進軍台灣市場的Razer Pay服務，但不確定未來是否也會進一步與Razer主要鎖定遊戲玩家族群市場銜接。

目前新加坡政府預計對外發放5張純網銀執照，而除了Razer以旗下科技金融部門提出申請之外，包含在東南亞地區累積不少用戶的app叫車服務Grab，同樣也藉由與新加坡電信合作，預計向新加坡政府提純網銀執照申請，預期將與本身app叫車服務銜接，另外螞蟻金服也已經在新加坡提出申請網銀服務執照。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》