蘋果與Imagination Technologies重新簽署技術授權合作

Imagination Technologies稍早宣布與蘋果重新簽訂合作協議，將由蘋果支付多年技術授權使用費。

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不過，Imagination Technologies並未透露與蘋果建立哪些技術授權項目合作，僅說明此次簽約將延續2014年2月6日之後的合作協議。

在此之前，蘋果主要藉由Imagination Technologies旗下PowerVR顯示技術打造GPU，但蘋果在2017年開始在iPhone 8系列、iPhone X開始導入自有GPU設計，並且在後續由Imagination Technologies證實蘋果不再繼續合作。

雖然Imagination Technologies曾在後續指控蘋果未取得授權情況下使用其技術，但蘋果則是對外聲稱早在2015年便終止使用Imagination Technologies旗下技術產品。

而在蘋果不再繼續合作情況下，使得Imagination Technologies營收大幅受到影響，最終僅能對外尋求轉售，最終則是由具中資背景的私募資金Canyon Bridge以6.75億美元收購，並且在日前宣佈推出新一代A系列GPU產品。

目前不確定蘋果與Imagination Technologies重新簽訂合作，是否意味今年以後推出的新款iPhone是否會採用新一代A系列GPU產品，或是針對先前指控部分進行和解。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》