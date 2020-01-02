阿里達摩院預測2020十大科技趨勢

阿里巴巴達摩院今（2）日發布「達摩院2020十大科技趨勢」，該趨勢圍繞AI、晶片、雲計算、區塊鏈、工業互聯網、量子計算等領域展開，提出多個領域將在2020年出現顛覆性技術突破。

報告指出，人工智慧將實現兩大突破：認知智慧與機器間大規模協作。這兩大關鍵技術一方面可以將人工智能的能力從基礎的「聽說看」拓展到邏輯推理、思考決策，進而使人工智慧深度介入社會生產生活；另一方面可以將智能體大規模自主組織起來，不再需要大量的人工操作，進而使人工智慧真正成為協調整個人類工作生活網絡的核心系統。

阿里巴巴雲智能總裁、達摩院院長院長張建鋒表示，科技改變世界，當前人類社會整處於一個大變革時代，科學技術百花齊放，並持續帶動產業變革和社會進步，尤其以雲計算、大數據、人工智慧、區塊鏈、5G為代表的新一代信息技術，推動社會進入數位化經濟時代。

其中， 達摩院指出，雲將成所有IT技術創新的中心，為雲訂製的晶片、與雲深度融合的AI、雲上的區塊鏈應用將層出不窮。