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絕地怎逢生：香港人的時代革命 2020還有招嗎？

加州消費者隱私法上路 Mozilla在內科技業者先後加入因應措施

2020-01-02 10:19楊又肇

隨著加州政府推行的消費者隱私法 (CCPA,California Consumer Privacy Act)從2020年1月1日正式推行，Mozilla稍早發出聲明表示，不僅會在加州境內遵守消費者隱私法相關規範，同時也會以相同標準使旗下瀏覽器在內產品於全球市場採相同隱私使用設計，並且能讓使用者以最簡單方式移除被記錄的個人數據。

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Mozilla說明，目前在Firefox瀏覽器中記錄的用戶隱私數據已經相當少，目前主要是蒐集使用者透過瀏覽器開啟多少分頁、使用多久時間等數據，但不會記錄使用者開啟哪些網頁內容，甚至在使用者開啟隱密瀏覽模式時，將不會記錄任何數據。

預計在1月7日釋出更新中，Mozilla將會在瀏覽器內提供可直接從伺服器刪除被記錄數據選項，同時為了不影響全球使用者的操作體驗，未來將會在全球市場均以符合加州消費者隱私法形式打造瀏覽器在內產品。

除了Mozilla，目前包含微軟、Facebook、Google、蘋果在內科技業者也先後聲明將會遵循消費者隱私法，並且在旗下產品做出因應調整，其中包含減少記錄使用者隱私內容比例，同時提供隨時可移除個人被記錄隱私數據選項。

而部分科技業者也比照Mozilla的作法，讓旗下產品在全球市場均以符合加州消費者隱私法規範形式設計，另一方面也能符合歐盟一般資料保護規範 (GDPR,General Data Protection Regulation)，避免旗下產品違反在地隱私規範。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

歐盟瀏覽器Mozilla隱私權

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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