聯想行動業務總負責人常程宣布離職 Legion電競手機產品或許受影響

聯想行動業務中國區總負責人常程稍早證實，將結束19年在聯想擔任職務，而其職務預期將由過去曾在華碩擔任營運長，本身更曾在Intel任職超過20年的趙允明接手。

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常程於2000年加入聯想，最初負責聯想筆電業務研發總監，其中更涵蓋桌機、筆電、智慧型手機品研發事項，並且協助推動聯想針對手機產品打造的應用程式市集－聯想樂商店，後續也成功推動Yoga Tablet系列平板裝置，並且打造聯想採金屬機身設計的智慧型手機K900，此後更擔任ZUK品牌執行長。

而在2018年時，常程負責職掌中國地區手機業務，並且複製小米線上銷售模式，主打高性價比機種。

不過，雖然積極推動聯想手機產品，但在中國市場始終無法與小米、華為、OPPO、vivo在內手機業者抗衡，雖然在整體成長有所表現，但在整體市佔依然不算高，反而在北美、歐洲市場推行的Motorola品牌手機有較明確的銷售成長。

在近期接受採訪時，聯想執行長楊元慶表示未來會在中國、印度市場投入更大發展企圖心，並且確保手機業務能夠獲利，意味聯想在手機業務將會有另一波重整。

但隨著常程離職，先前曾透露準備以旗下電競品牌Legion打造手機產品，並且預計在明年第一季推出產品，藉此與華碩ROG Phone、黑鯊手機、Razer Phone等產品競爭的計畫是否會受影響，目前還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》