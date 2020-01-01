iPhone 再登年度科技產品銷售王

根據研究公司Wedbush Securities報告，蘋果iPhone再次成為年度最佳科技產品，今年總售量約為1億8500萬台。這個數字雖低於前年的2億台，但仍登上年度銷售寶座。

蘋果今年推出三組iPhone新款手機，而今年大部分時間，蘋果iPhone驅動器由2018年推出的XR機型主導，是目前機種中的最低售價產品；iPhone XR自從推出後，已成為全球最佳銷售產品，占逾四分之一蘋果產品總銷售量。

其餘前六名還包括排名第二的蘋果AirPods，估計銷售6500萬台，比前年大幅成長。這個藍牙耳機產品是今年蘋果的無名英雄；分析師預測明年將會售出9000萬台AirPods。

排名第三是亞馬遜Echo揚聲器。產品線從售價25-50元的Echo Dot，到最高價200元的高端Echo Studio，具有最佳音質再現功能，也已售罄至1月6日。亞馬遜全力攻占智慧揚聲器市場，截至2019年第三季度的市占率為61.9%，Google則只有23.9%。

排名第四是蘋果iPad，這是蘋果另一款老牌產品、今年銷售4500萬台。

排名第五為Galarxy S手機。三星高檔Galaxy S手機產品線銷售3000萬台，銷售情況比去年略有下降。儘管它有多個技術創新，例如Galaxy S10手機有三個攝影鏡頭，蘋果也將此複製到iPhone 11 Pro手機；不過，但由於預計於去年秋推出售價近2000元的Fold phone受到各界批評檢視，導致發布時間推遲。