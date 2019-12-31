哈爾濱多架飛機失去GPS信號、系統故障 竟因「反制豬瘟」

新華社資料照 分享 facebook 今年10月底，中國哈爾濱機場發現了許多神秘的怪事，許多飛機在接近當地某區域的時候，頻繁地發生了飛機上的GPS信號出錯，或是飛機上的ADS-B系統故障的問題，嚴重影響當地的飛行安全，於是要求當地政府進行無線電干擾調查。不過，最近調查結果出爐，意外發現竟然與這些影響飛航安全的信號干擾事件，竟然與「豬瘟」有關。

這些飛機除了回報GPS信號出錯之外，也有些飛機回報機上的ADS-B系統故障，這是指廣播式自動相關監視（英語：Automatic dependent surveillance – broadcast，縮寫ADS–B），是飛機的一種監視技術，透過衛星導航系統可以確定飛機的位置，並且定期發出廣播，讓飛機可以被追蹤。而航空站就可以接收這些資訊，作為二次雷達的替代品，瞭解飛機的位置。除此之外，天空中的其他飛機也可以藉此來知道，附近還有哪些飛機在什麼位置，藉此來避免碰撞。

因此，可以發現這些飛機基本上就是機上的接收GPS衛星導航訊號出了問題，導致發生了這些狀況。有鑑於這些飛機都是接近到固定的地點，才會發生這個現象，因此當地的空中交通管理局向當地的相關單位發出申請，要求對當地進行無線電干擾調查。

不過，相關單位進行調查後，追查無線電干擾的來源，一路追查下去竟然發現是來自於當地的當地的種豬養殖場。

調查單位在該養豬場查到了一套「無人機管制設備」，可以用來干擾當地的GPS信號，主要的功用是讓無人機無法運作。但是同樣地干擾到了當地的民航飛機，導致影響了飛航安全。

為什麼養豬場要干擾無人機？來自於「炒豬」謠言

那麼不免有很多人好奇，好好在地面上的養豬場，為什麼需要用到這個反制無人機的裝置？ 進而甚至危害到飛航安全？原來原因也跟豬瘟有關。

由於中國的豬瘟盛行，因此豬價變高，市場上甚至還如「炒股團」一般出現了「炒豬團」，利用丟棄死豬到原本是正常的養殖場、然後製造和傳播養殖場發生疫情的輿論，從而誘使養殖場戶出現恐慌性拋售，再大幅壓低生豬的價格，從而達到『炒豬』牟利。

由於有這樣的狀況發聲，因此一些相關的養殖大廠也因而多方提高警惕。

於是，之後就開始有了一些謠言，其中一條就是有「炒豬團」會利用無人機到一些養殖場去投放非洲豬瘟病毒，用這種方式既科學又有效率，而且也不會被抓。

再來就講到這次的事件了，事件的起因在於該農牧場的工作人員曾在晚上看到無人機在豬場上空飛行，因此豬場的人員擔心說有人「空中投毒」，開始向上回報。而農場的總公司出於防範，於是就採購了一套反制無人機的裝置，讓他們進行反制。

經過這次的調查，相關單位將該公司無人機反制裝置予以沒收，該公司也主動接受行政違規處理，表示明白了豬場上空環境不便採取防控措施，將繼續加大人力夜間的巡防次數，加強生物安全的防範措施。

豬瘟造成的「炒豬團」發財亂象

不過，投放病毒、分割病死豬都只是「炒豬團」的中間一環，有些「炒豬團」直接就是利用散播活豬感染疫情或相關謠言，迫使養豬人恐慌性拋售，自己獲取暴利，這種違法行為直接令許多養豬人因此傾家蕩產。並且產生更多間接受害者。

由於豬瘟的緣故，中國的豬價下半年漲幅較快，一頭好豬的利潤在10月底可達到兩三千元人民幣，更不用說病豬了。隨著豬價格上漲，也有「炒豬團」人士刻意一次性購買上萬頭生豬進行囤積，造成豬肉緊缺價格上漲，過幾個月後再一次拋售謀取暴利。或是到豬價較低的省份收購豬隻，然後運到其他省份去出售。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》