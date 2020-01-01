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GoShare服務120天營運 累積騎乘里程可走忠孝東路30萬遍

2020-01-01 11:50楊又肇

今年10月率先在桃園上線運作，後續更進駐台北市的共享電動車租賃服務GoShare，稍早針對過去120天營運成果分享相關統計數據。

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其中，在120天內的營運過程總計投放4000輛車款，同時提供Gogoro 2與Gogoro VIVA兩款不同動力級距車款滿足不同使用需求，並且達成平均每6分鐘就被租借一次的使用率。

目前總累積騎乘使用距離已經超過300萬公里，相當於環繞地球75週、環島2500次，並且可在台北忠孝東路走30萬遍，另外更協助節省25萬公斤的二氧化碳排放量，約等同大安森林公園一整年的吸碳量。

而在GoShare服務使用族群中，更以18歲至34歲族群居多，主要用於核心商圈與公共運輸系統接駁，其中個人租借次數最高達1886次，同時也有人嘗試使用GoShare服務車輛一路騎乘到台中，使得GoShare服務目前最遠騎乘距離達325公里，而累積換電次數更高達237次。

在先前透露消息裡，GoShare服務未來將會持續加入更多服務，例如加入更多鼓勵換電誘因、與LINE也會有更進一步合作等。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

大安森林公園環島公共運輸

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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