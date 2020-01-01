穩居全球第二！中美貿易戰影響 華為今年累積銷售破2.4億支手機

在今年下半年明顯受到中美貿易戰影響之下，雖然造成華為在全球市場銷售產生明顯影響，但依然在全球累積銷售超過2.4億支手機，並且穩居全球出貨量第二名的位置 (第一名依然是三星)。

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而在輪值董事長徐直軍稍早公布信件裡，證實華為在2019年全年估計營收將超過人民幣8500億元，相比前一年約成長18%，雖然相比年初預期目標低了一些，但依然是在中美貿易戰等因素影響之下維持成長發展。

同時，華為消費者業務執行長余承東稍早也在公開信件內強調，接下來將會持續擴展HMS (HUAWEI Mobile Service)服務應用生態，並且建立全場景的智慧生活應用模式，其中包含藉由華為旗下產品滿足所有生活需求，而華為也會持續針對智慧生活所需打造更多應用產品。

在接下來的5G網路應用發展中，華為更預期將可帶來更大發展成長機會，因此未來5G網路技術整合也會成為旗下產品重點項目，並且持續重視用戶隱私安全。

此外，華為也強調目前公司處於經營穩健成長，並且能夠承受外來挑戰，但也說明接下來的2020年將面臨更多困難，尤其在中美貿易戰影響之下，2020年上半年可能不比過往能有明顯成長動能，同時更預期中美貿易戰在2020年的影響會持續擴大，因此更呼籲公司內部員工有堅定信心。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》