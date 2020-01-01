親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

獨／伯朗咖啡爆年前「大裁員」 驚傳全台大砍10店

元旦升旗愛國心噴發！這面金氏紀錄國旗當年揚威世界

穩居全球第二！中美貿易戰影響 華為今年累積銷售破2.4億支手機

2020-01-01 07:36楊又肇

在今年下半年明顯受到中美貿易戰影響之下，雖然造成華為在全球市場銷售產生明顯影響，但依然在全球累積銷售超過2.4億支手機，並且穩居全球出貨量第二名的位置 (第一名依然是三星)。

分享

而在輪值董事長徐直軍稍早公布信件裡，證實華為在2019年全年估計營收將超過人民幣8500億元，相比前一年約成長18%，雖然相比年初預期目標低了一些，但依然是在中美貿易戰等因素影響之下維持成長發展。

同時，華為消費者業務執行長余承東稍早也在公開信件內強調，接下來將會持續擴展HMS (HUAWEI Mobile Service)服務應用生態，並且建立全場景的智慧生活應用模式，其中包含藉由華為旗下產品滿足所有生活需求，而華為也會持續針對智慧生活所需打造更多應用產品。

在接下來的5G網路應用發展中，華為更預期將可帶來更大發展成長機會，因此未來5G網路技術整合也會成為旗下產品重點項目，並且持續重視用戶隱私安全。

此外，華為也強調目前公司處於經營穩健成長，並且能夠承受外來挑戰，但也說明接下來的2020年將面臨更多困難，尤其在中美貿易戰影響之下，2020年上半年可能不比過往能有明顯成長動能，同時更預期中美貿易戰在2020年的影響會持續擴大，因此更呼籲公司內部員工有堅定信心。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人民幣余承東華為貿易戰三星

延伸閱讀

員工抱怨伙食 華為CEO叫他去「幫廚」 任正...

華為前景艱難 輪值董事長：幹部隊伍要保持10...

余承東：華為手機全年出貨量預計達2.3億支超...

5G用不用華為設備 歐盟立場趨強硬

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

哈爾濱多架飛機失去GPS信號、系統故障 竟因「反制豬瘟」

2019-12-31 20:37

回顧2010年代 十年互聯網時代的期望與失落

2019-12-31 21:36

三星C-Lab新創發展項目 將再次於CES 2020展示成果

2019-12-30 09:26

亞馬遜計畫以使用者掌紋 作為Amazon Go消費識別工具

2019-12-29 11:43

有被雷過嗎？外媒點名20大最讓人失望的科技產品

2019-12-28 20:28

曾自願降薪20％ 如今矽谷工程師愈來愈不想去新創…

2019-12-28 18:10

華爾街日報指稱背後有中國政府資助關係 華為回應批評

2019-12-28 08:00

蘋果專賣店走下神壇！修手機、結帳都等超久，到底發生什麼事？

2019-12-27 09:55

大膽！騰訊小編發文「中國人不配擁有精神生活」下場很悽慘

2019-12-26 21:04

Sony Store插旗遠百信義A13 百坪大店完整產品寵愛索粉

2019-12-26 15:57

Sony Store百坪直營店 進駐遠東百貨信義店

2019-12-26 11:52

從耳機孔到磁碟機 為何蘋果總是提早一步捨棄舊科技？

2019-12-25 18:38

瑞典廠商CAKE打造輕便、高質感的Ösa系列可模組化電動機車

2019-12-25 17:13

雙方報價達成協議 日本LINE與Yahoo Japan確定合併

2019-12-25 17:11

貨物遞送服務自駕車 加州政府批准上路測試

2019-12-25 15:54

常用App定位行蹤全都漏？正確觀念保護個資

2019-12-24 15:30

LINE電腦版新功能 一秒翻譯照片上文字

2019-12-24 12:16

BBS介面系統共同創辦人Randy Suess 以74歲年紀離世

2019-12-24 09:11

Honda將於CES 2020展示全新概念方向盤、車載助理與更多車輛應用設計

2019-12-23 10:08

以Azure服務為基礎 Erisson攜手微軟打造規模更大的車聯網平台

2019-12-23 10:08

倫敦電動公車明年開始 將有人工噪音提醒路人保持距離

2019-12-23 10:08

Google翻譯改進59種語言離線翻譯功能精準度

2019-12-22 13:06

foodpanda舉辦全台首場外送員安全駕駛實地訓練課程 降低外送用路風險

2019-12-21 11:17

荷蘭阿姆斯特丹消防局 計畫以電動車投入救災作業

2019-12-21 11:16

Segway-Ninebot進軍2輪電動車市場 分別推出九號電動E與九號電動C

2019-12-21 11:16

博通傳計畫以100億美元 對外出售無線射頻業務

2019-12-21 11:16

除了擴展德州產線規模 蘋果也準備擴大紐約與匹茲堡辦公空間

2019-12-21 11:16

日本制定新法 避免蘋果、Google、亞馬遜在內公司影響市場公平競爭

2019-12-21 11:15

傳歐盟將批准NVIDIA收購Mellanox Technologies

2019-12-21 10:52

Amazon、Apple、Google成為好朋友！聯手打造智慧家庭規格標準

2019-12-20 21:26

八達通卡證實將延後至2020 才會開放支援Apple Pay服務

2019-12-20 10:45

WeWork正式啟用台北服務據點 期望加速台灣新創發展

2019-12-20 10:44

WeMo Scooter共享機車服務增加普通重型機車 將籌備車聯網中心

2019-12-20 10:44

QR code發明者：未曾想到此項技術能用於支付交易

2019-12-20 10:43

詐死騙取數億比特幣？交易所創始人遭訴訟「開棺驗屍」

2019-12-19 20:59

曾被祖克柏招待親手屠羊大餐 推特執行長取消追蹤他帳號

2019-12-19 18:55

無處可躲！就算關閉位置追蹤 臉書還是能用這些方法找到你

2019-12-19 15:37

始終無法超越亞馬遜、微軟 Google曾考慮徹底退離雲端服務市場競爭

2019-12-19 09:22

亞太地區成為Netflix用戶人數、營收成長幅度最大市場

2019-12-19 08:49
看更多

熱門文章

哈爾濱多架飛機失去GPS信號、系統故障 竟因「反制豬瘟」

2019-12-31 20:37

Word列印那些事：僅一行字尷尬變下一頁？用這功能搞定

2019-12-31 19:51

手機舊換新 一顆「豆腐」搞定備份

2019-12-31 14:46

回顧2010年代 十年互聯網時代的期望與失落

2019-12-31 21:36

迎接2020年 vivo開賣平價機vivo Y12

2019-12-31 16:44

三星第二款可凹折手機 可能將比Galaxy S11提早開賣

2019-12-31 11:22

WhatsApp明年2月起停止支援iOS 8、Android 2.3.7

2019-12-31 18:17

三星在台接續推出支援4G LTE連網的Galaxy Tab S6

2019-12-31 11:13

Intel預計在CES 2020揭曉26款代號「Comet Lake-S」的桌機版處理器

2019-12-31 11:22

LG首款室內園藝設備 讓你在家自動化種菜

2019-12-31 11:13

穩居全球第二！中美貿易戰影響 華為今年累積銷售破2.4億支手機

2020-01-01 07:36

動眼看／隨身配戴 且能化解臨時需求窘境的NILS 2.0手環充電線

2019-12-31 11:12

列入PRODUCT(RED)產品項目 蘋果可能準備推出紅色款Apple Watch

2019-12-31 11:09

比一比／獨立雙螢幕的LG G8X ThinQ、帶筆的Galaxy Note 10…誰是多工之王？

2020-01-01 07:22

「登上」太空站不是夢！Google Maps增加太陽系星體探索功能

2020-01-01 07:23

不只讓螢幕變大！LG預期用大面積軟性螢幕 打造手機「保護套」

2020-01-01 07:33

三星將在CES 2020揭曉真正無邊框設計電視

2020-01-01 07:34

數位相機全球累積出貨量 可能創2001年以來新低

2020-01-01 07:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top