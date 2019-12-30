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三星C-Lab新創發展項目 將再次於CES 2020展示成果

2019-12-30 09:26楊又肇

每年都會在CES展會活動上展示旗下三星內部新創的C-Lab發展項目，目前顯然開始區分為三星既有內部新創項目的「Inside」，以及三星對外投資新創項目的「Outside」內容。

SelfieType
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C-Lab發展項目原本是三星內部新創發展項目，主要用意是希望能藉由三星手機、相關技術創造全新發展事業，形式上其實與Sony內部新創發展項目「Seeds Acceleration Program (SAP)」，或是First Flight項目相似，但原本是以三星內部團隊新創項目為主，目前顯然也開始加入針對外部團隊進行投資項目。

此次預計在CES 2020期間展示的C-Lab發展項目，其中包含5項三星內部團隊打造新創內容，以及4項源自三星投資外部新創團隊打造內容。

其中三星內部團隊打造項目，包含透過手機視訊鏡頭分析手指動作，進而判斷文字輸入內容，讓使用者能透過虛擬鍵盤快速輸入文字內容的SelfieType，以及可透過名為「Hyler」的特殊螢光筆，將所畫重點項目記錄至手機app，並且讓使用者能在日後更方便整理數位筆記，或是進行筆記內容回顧。

而名為Becon的新創項目，則是配合一組頭皮檢測器與手機app，透過影像識別分析方式判斷使用者的頭皮健康度，同時也會提供頭皮與頭髮保養建議。名為SunnySide的裝置，則是能透過人工智慧技術與燈光照明設備，依照時間變化模擬不同陽光照射方式，即便在未能獲得陽光直接照射的房間內，同樣可以獲得「自然」的陽光照射感受。

至於Ultra V新創項目則是一款可用寬幅感應角度識別紫外線比例的手環裝置，配合app即可記錄紫外線變化，藉此給予使用者合適的肌膚保養建議，同時也能確認使用者的維生素D是否不足。

Hyler
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Becon
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SunnySide
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Ultra V
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另外，C-Lab對外投資新創項目，則包含一款名為Circulus、可依照自然對話內容與使用者臉部表情進行更直覺交流互動，而FITT則是藉由個人健康數據分析心肺功能、肌力強度、身體姿勢，藉此判斷是否存在潛在疾病風險，同時也會給予最佳建議。

對外投資新創項目還包含名為Vtouch的遠端操作技術，透過追蹤使用者目光焦點與手指方向，即可對應對應操作功能，並且能應用在智慧家庭、車輛等環境。Smoothy則是一款最多可容納8人同時上線的聊天視訊服務，並且整合三星AR Emoji技術，讓使用者能以虛擬人臉進行群組視訊對話。

Circulus
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FITT
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[caption id=
[caption id="attachment_117317" align="aligncenter" width="1000"] Vtouch[/caption]
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Smoothy
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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