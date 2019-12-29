亞馬遜計畫以使用者掌紋 作為Amazon Go消費識別工具

相關專利顯示，亞馬遜計畫藉由識別個人雙手掌紋特徵，藉此完成消費者身分認證，讓Amazon Go無人商店進店消費流程變得更加簡單。

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以目前Amazon Go的進店模式來看，使用者基本上還是要預先在手機app登入個人帳號，並且在進入店內之前完成手機app內容掃描，完成身分識別之後才能進入店內消費。

而在亞馬遜稍早提出專利內容，則透露接下來將可讓使用者直接透過識別雙手掌紋特徵，即可完成身分識別。在專利說明中，此項技術可以應用在商店入口或出口，讓使用者能透過識別掌紋特徵後進入店內消費，或是從店內離開，同時系統也會自動判斷使用者是否從貨架上取下商品且離開店內，藉此判斷是否應該從使用者帳號扣款。

目前亞馬遜已經在美國境內啟用24家Amazon Go無人商店，而亞馬遜也持續構思如何讓消費模式簡化，藉此讓無人商店形式可以佈署在更多位置，例如車站、商場轉角，甚至是街頭閒置空間。

另外，透過掌紋作為身分識別，某種程度上也比透過臉部是別的方式更不容易造成使用者困擾，同時在識別過程也相對簡單、快速，使用者也無須特別從口袋、背包中取出手機，透過手掌就能快速完成身分識別。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》