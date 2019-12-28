有被雷過嗎？外媒點名20大最讓人失望的科技產品

被點名的這幾樣產品，大家有猜到嗎～

科技越來越發達，就像是以前沒想過螢幕可以摺疊的手機，也陸續在今年問世，但在這個日新月異的時代，被開發出來的科技商品百百款，總不會每一款都那麼符合期待吧！所以最近外媒《Gizmodo》就列出了近 10 年來，「最讓人失望」的 20 款科技產品，讓 Hanne 帶大家一起看看被點名的有哪些科技產品，還有它們上榜的原因吧！

首先，手機的部分，被點名的有「三星 Samsung Galaxy Note 7」、「亞馬遜 Fire Phone」、「微軟 Lumia 950」、「黑莓 BlackBerry Priv」、「模組化手機」

三星 Samsung Galaxy Note 7（2016）

Galaxy Note 7 果然不負眾望地上榜了！在 2016 年發表的 Galaxy Note 7，因爆炸事件入榜，當時三星聲望也因為爆炸事件下滑，甚至當時還有很多航空公司禁止乘客帶 Note 7 上飛機，不過經此風波的三星卻在後來推出 S8 之後起死回生，也算是很勵志（？）

亞馬遜 Fire Phone（2014）

這是亞馬遜推出的第一款手機，擁有 6 顆內建相機鏡頭，還有特別的「動態視角」和「FireFly」功能，風光上市，但在上市兩個月後，合約價就從美金 199 元降到 0.99 元，並且沒有再推出後續機種，讓他被淘汰的原因除了訂的合約價和當時的 iPhone 5s、Galaxy S5 差不多之外，還只有讓 AT&T 一家電信商獨賣，但最大的致命傷就是雖然支援 Android 系統，卻是亞馬遜自己開發的 Fire OS，所以能使用的 App，遠不如 Google Store 來得多，CP 值不夠高而且手機生態系統的不完整，最終導致消費者的不買單

分享 facebook

微軟 Lumia 950（2015）

是首款搭載 Win 10 行動版的手機，螢幕好看、相機表現不錯，而且還支援很酷炫的虹膜辨識技術，不過可支援的 App 比 iOS 和 Android 系統少太多，一樣是敗在手機生態貧乏，另外虹膜辨識技術雖然很炫，但辨識速度卻比指紋辨識慢太多，加上售價也不便宜，種種因素讓這支手機也上榜啦

黑莓 BlackBerry Priv（2015）

是黑莓推出的首款 Android 智慧型手機，外型延續黑莓機的經典設計，而且配置了滑蓋式的 QWERTY 實體鍵盤，但主打的實體鍵盤卻成為它上榜的原因，原本希望實體鍵盤可以提供更好的打字手感，可惜鍵盤間距過窄，容易打錯誤按，另外實體鍵盤沒有支援中文輸入法，所以想打中文還是得切換回虛擬鍵盤，讓實體鍵盤變成一個多餘的設計

模組化手機（2013）

Google 首次在 2013 年推出的模組化手機專案 Project Ara，目的是希望把手機變成像樂高積木那樣，讓消費者可以自己拼裝手機，相機壞了就換相機零件，電池壞了就換電池，希望能藉此減少電子垃圾，但是卻遲遲沒有研發出實際的商品，最終 Google 在 2016 年 9 月終止了這個計畫，Google 的模組化手機胎死腹中，但一樣有在研發模組化手機的 LG，確實有推出了他們的模組化手機 LG G5，但 G5 模組化零件只有 Hi-Fi 聲訊模組和自拍手把，讓這支模組化手機顯得很尷尬，要模組不模組的，最終銷售量慘淡連一半都不到，並虧損了 3.81 億美元

而被大家認為品質保證的蘋果 Apple 也有三樣產品上榜啦！分別是「Apple Mac Pro (2013)」、「Apple Macbook (2015)」、「Apple Homepod (2018)」

Apple Mac Pro (2013)

這款在 2013 年推出，外觀有點像「垃圾桶」造型的 Mac Pro（2013），雖然設計突破以往主機方正的樣子，變成圓柱狀的流線設計，雖然造型和效能都很不錯，卻因為無法解決擴充力不足，還有無法自行升級規格遭到吐槽

Apple Macbook (2015)

被吐槽的點在價格太高，性能卻沒有對得起它的高價位，再加上第一代蝶式鍵盤做得太淺，打字的手感很不好，外媒形容說像在點石頭，而且一點點的撞擊就容易導致鍵盤按鍵壞掉，雖然有漂亮的 Retina 螢幕，但卻沒辦法彌補鍵盤實在太難按的缺點

Apple Homepod (2018)

在語音助理的市場裡，Homepod 價格算高，但功能卻很有限，另外，被評論為「人工智障」的 Siri，雖然聲音聽起來還行，可是當你問 Siri 問題時，常常會得到錯誤的答案

3D 曲面電視

3D電視剛推出時，一度被認為很快就能像3D電影一樣，成為一種趨勢，但因為現在能在電視上收看的 3D 內容不多、看久了會疲勞、電視售價太貴等等問題，讓這項產品變得很雞肋，郭台銘董事長甚至說過會買曲面電視的人「不是神經病就是土豪」，不會有人為了想看更立體的龍、更立體的男主角就在家戴著 3D 眼鏡看電影，最終因為實用性不高、價格又太貴的關係，消費者不買單

任天堂 Nintendo Wii U (2012)

在 2012 年推出的 Wii U，被視為任天堂史上最失敗的主機之一，雖然擁有手持平板「gameapad」功能，但性能相較其他同期主機差，另外 6.2 英寸的螢幕，也讓他不易操作，最後導致推出時只售出了不到 1400萬台，比起 Wii 剛推出就售出超過一億台來說，真的是很慘哪

其他被點名的科技產品還有：AMD Bulldozer 架構、Sony Tablet P 平板、Canon EOS M 相機、Google Nexus Q、Lytro、微軟 Surface RT、Google 眼鏡、微軟運動手環、三星 Gear VR、LG Watch Sport

以上，各位獺友們對這份名單有認同嗎？還是他的毒藥其實是你的蜜糖呢 XD？

(新聞來源：Gizmodo)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》