曾自願降薪20％ 如今矽谷工程師愈來愈不想去新創…

薪資高低，無論在哪裡都是人才選擇一間企業的重要關鍵，號稱新創搖籃的矽谷也不例外。 情境示意圖。圖／Ingimage 分享 facebook

矽谷向來擁抱新創企業，儘管薪水與科技大頭相比有些落差，但更開放的工作氛圍、讓個人理念更有機會實踐的組織文化，都是過去新創公司讓科技人才願意「降薪」也不惜進入的關鍵。然而，這些優勢可能逐漸消逝中。

根據Quartz at Work報導，在知名加速器Y Combinator所經營的新聞論壇 Hacker News 上，最近一位加州軟體工程師發文表示，對許多有資格進入Google、蘋果、Facebook等科技大廠的工程師來說，到新創團隊工作已經愈來愈沒意義了。這背後的主要癥結點，是大廠與新創之間差距愈來愈大的薪資水準。

新創「籌資金、組團隊」經典模式正在瓦解

他指出，現在許多剛畢業新鮮人只要能獲得大廠offer，他們能拿到的薪資就連新創團隊資深工作者都覺得遙不可及。因此，即便許多優秀工程師有能力幫新創團隊從無到有建立起完整系統架構，但因為大廠給的薪資太誘人，愈來愈多矽谷工程師寧願進入Google、Facebook等公司，也不願意投入新創企業了。

這篇貼文迴響熱烈，迄今獲得超過360則回應。其中，有位深諳創投市場的網友也回文評論，認為這樣的趨勢變化反映出過去幾年新創企業「籌資金、組團隊」的經典模式正在瓦解。

以前工程師只要喜歡這家新創，會願意降薪20%加入；對一般新創來說，如果他們需要的只是「普通等級的軟體工程師」，那就可以走傳統先籌資金、再組團隊的方式。

然而，如果這家新創的核心是軟體開發，那他們需要的並非普通軟體工程師，而是中高階軟體工程師。一般來說，這種優秀軟體團隊在市場上薪資水準約落在50萬美元至100萬美元，即便團隊願意降薪20%，對一間剛開始籌措資金的新創而言，員工成本仍太高；因此，許多新創往往誤以為「沒魚，蝦也好」，所以先聘用普通等級軟體工程師，導致團隊最終開發的產品、服務無法達到預期水準，也影響後續營收表現。

這個問題其實一直存在，但過去因為薪資差距沒那麼大，負面影響尚不明顯；隨著近年薪資水準逐漸拉高、矽谷新創愈來愈蓬勃發展，大家開始期待新創也能擁有跟大廠相同水準的薪資，因此新創如果仍繼續用低薪聘用中高階人才，只會加速未來矽谷人才離開新創圈。

既然新創都想賣給Google，乾脆一開始就去大廠上班？

以前，新創團隊會透過各種方式彌補薪資落差，吸引優秀人才。例如：創辦人減薪來增加員工薪水，或用股權吸引；每週只工作四天，或提供更多休假；工作更彈性，鼓勵遠距工作；把公司成立在灣區以外地方等等。

同時，企業文化也是左右工程師選擇的關鍵。根據美國知名就業網站Indeed調查發現，喜歡傳統師徒制（Mentorship）的員工，會傾向到科技大廠工作；但重視多元性的員工，則青睞中小型企業。

然而，雖然科技大廠薪資水準本來比新創團隊更高，但近幾年，這些跨國企業的技術主導地位又擴大了薪資差距。根據報導，Google的薪資中位數約16.12萬美元，比多數在新創團隊工作的中階工程師高出不少。再來，科技大廠市場支配地位愈來愈明顯，提供給員工的認股權也非常誘人，從而削弱新創團隊過去用股權招攬員工的吸引力。

最後一個原因，則是近年產業趨勢變化。當這些科技巨頭們透過技術壟斷發展高價值業務，且可以藉由收購或大量砸錢的方式來避免市場競爭，也迫使新創團隊愈來愈難生存、愈來愈難順利走上IPO之路。

況且，不少新創團隊一開始的目標就是：「希望未來可以賣給Google或其他科技大頭，順利拿錢出場。」既然創辦人內心目標如此，那為何員工不乾脆一開始就去大廠上班算了？

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》