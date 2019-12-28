華爾街日報指稱背後有中國政府資助關係 華為回應批評

在美國政府持續指控華為背後有中國政府資助關係存在情況，華爾街日報稍早更報導表示華為已從中國政府獲得高達750億美元鉅額財政補貼，其中包含稅收減免、融資與廉價資源協助，藉此讓華為能在全球市場擴大發展。不過，華為在後續對此發出聲明，除了斥責華爾街日報以選擇性報導扭曲事實，更強調將對此保留法律追溯權益。

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依照華爾街日報報導內容，中國政府在過去超過20年時間內，總計向華為提供多種形式信貸協助，其中更包含銀行長期貸款與供應鏈融資，其中源自銀行信貸金額約達306億美元，而中國國家貸款、出口信貸與其他形式融資金額總計約達157億美元。

同時，仰賴中國政府在2008年至2018年間鼓勵科技產業發展，進而提出稅收減免等優惠，華為從中獲得高達250億美元的稅收減免額度，同時也從其他部分獲得中國政府約16億美元撥款與20億美元的購地折扣額度。

華爾街日報同時提及包含Nokia、Ericsson在內通訊設備業者，其實也有類似由政府單位提供補貼資助，用意是為了提高國家技術發展競爭能力，而華為從中國政府獲得資金補貼則是Nokia獲得政府補貼的17倍左右。

不過，華為在後續聲明則是對華爾街日報報導內容予以斥責，認為報導內容充滿諸多選擇性報導，同時有諸多內容與事實不符，並且影響華為公司聲譽。

依照華為說明，強調本身是一家100%由員工持股的民營企業，同時在過去30年將每年營收10%至15%比例用於研發，並且在過去10年累積投入研發金額高達730億美元，光是在2018年就投入150億美元研發金額，從2009年至2019年在5G網路技術發展更投入40億美元資金，超過歐美國家主要設備供應商投入5G研發資金總和。

而華為也強調本身與中國政府關係，實際上與其他中國境內民營企業沒有差別，同樣在中國政府明定政策下獲得補貼資助，此外並未有任何從中國政府獲取特殊待遇。此外，華為更強調公司所有營運資金都是源自本身經營與外部融資，並非以政府補貼為主，並且說明過去10年透過本身經營所獲取資金佔比高達90%，而外部融資也是在市場正常運作機制下取得，並非透過特殊形式獲取資金。

另外，華為也強調過去10年從中國政府方面取得補助金額，實際上未達整體營收的千分之三，甚至去年從中國政府獲取補助金額僅佔營收的千分之二。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》