Sony Store百坪直營店 進駐遠東百貨信義店

在蘋果獨立直營店Apple 信義 A13正式於鄰近遠東百貨信義店位置啟用後，Sony也宣布於遠東百貨信義店規劃超過百坪、以簡約設計呈現的Sony Store直營店，並且從即日起試營運。

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以超過百坪空間打造，並且以簡約風格呈現的Sony Store台北遠百信義直營店，不僅在店內陳列新款BRAVIA 8K電視、Master系列的OLED電視機種，同時也透過展示陣容齊全的α全系列鏡頭展示吧檯，配合可無線試拍體驗，讓使用者能盡情感受α相機與鏡頭帶來影像質感。

另外，寬敞獨立的個人影音產品音樂試聽區，則可讓音樂迷品鑑歷久彌新的聆聽感動，同時更透過首度打造的studio空間，規劃一系列講座及活動，讓消費者在簡約空間中品味Sony美學，並且藉由各式互動體驗與服務，感受Sony致力實現的質感生活。

試營運限定優惠活動更提供打卡贈送Sony便條紙，以及包含Sony造型磁鐵組來店禮與滿額加贈Sony造型悠遊卡等優惠，另外也推出包含電視加贈降噪全罩式耳機、藍牙耳機限量同捆銷售、相機產品開幕限定加贈活動，另外在PlayStation 4遊戲主機也同樣提供開幕優惠組合，其餘更包含直營獨售情人限定藍牙喇叭組與遠百信義直營店開幕期間限定銷售的藍牙喇叭銷售組合。

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Sony Store 台北遠百信義直營店位置資訊：

地址：

台北遠東百貨信義店 8 樓 (台北市信義區松仁路58號8樓）

營業時間：

週日至週四 11:00 ~ 21:30

週五、週六 . 11:00 ~ 22:00 (依商場營業時間為準)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》