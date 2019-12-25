貨物遞送服務自駕車 加州政府批准上路測試

加州車輛管理局 (DMV,Department of Motor Vehicles)稍早宣布，將同意加州境內業者開始佈署自駕車貨物遞送測試，並且推行商用服務。

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目前加州境內已經有65家業者獲准於公開道路上測試符合安全規範的自駕車輛，但絕大部分仍配置至少一名的隨車人員，以利解決突發狀況。現階段僅Alphabet旗下自駕車公司Waymo順利取得全自動駕駛車輛測試許可，但預期接下來將會有更多業者申請全自動駕駛車輛測試。

在相關說明中，加州車輛管理局除了批准配備可隨時介入操作的隨車安全人員，或是以無人操作的全自動駕駛運作模式，同時要求全車包含貨品重量不得超過10001磅 (約4530公斤)。

另外，佈署用於貨物遞送的自駕車並非僅限常見大型貨車，此次批准使用車輛還包含一般符合自駕車定義車輛，意味一般轎車形式、貨卡形式，甚至是一般快遞外送使用車輛只要符合規範，都能投入自架車輛貨品遞送商用。

而即便只是用於送貨，加州車輛管理局依然要求用於此類需求的自駕車輛，依然必須符合與可載運乘客的自駕車輛相同安全規範，並未僅只是用於運輸貨物而放寬安全標準。

至於在測試階段中，加州車輛管理局也明文規定投入測試階段的自駕車輛運輸貨物服務，在正式取得商用許可以前不得對外收取服務費用。

加州DMV準備頒布的許可包括完全沒有駕駛，以及配備安全駕駛的自駕貨車，而且有測試及商用之分，在取得商用許可之前，不得向客戶收費。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》