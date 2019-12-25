雙方報價達成協議 日本LINE與Yahoo Japan確定合併

今年11月中旬確定將以旗下LINE與Yahoo Japan合組「最強團隊」消息後，NAVER稍早再與Z Holdings宣布簽訂正式合併協議。

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目前NAVER總計持有LINE約73%股權，而Softbank則持有Z Holdings約45%股權，未來以LINE與Yahoo Japan合併後，將以全新合資公司Z Holdings運作，分別由Softbank與NAVER各持有50%股權，同時維持LINE與Yahoo Japan原本品牌，並且以子公司形式歸屬全新合資公司Z Holdings。

而此項交易最終仍須由日本公平交易委員會批准，因此要等2020年10月才能確認此項交易是否能順利完成。

在未來規劃中，全新Z Holdings預期將會持續藉由科技與人工智慧技術改變日本社會面臨勞動人口、生產力與自然災害在內問題，同時也期望藉由使用體驗改善生活，並且從日本為起點，進一步擴展至亞洲、全世界，成為全球化的人工智慧技術公司，進而與北美、中國境內科技公司抗衡。

在相關規劃中，未來Yahoo Japan、LINE現有品牌將不做任何改變，同時各自提供服務運作模式也不會做改變，包含LINE在台灣、泰國、西班牙等地區推行服務也不受影響，但日後將會整合Yahoo Japan與LINE既有資源擴大發展，甚至也能銜接Softbank旗下資源，乃至於NAVER提供服務技術，藉由整合後超過1億的用戶人數規模推動更大發展動能。

同時，未來雙方合併後的員工人數將超過2萬人，而年投資金額也將超過1000億日圓，預期在媒體內容、廣告、金融科技、通訊、O2O領域投資發展，並且整合人工智慧技術應用模式，另一方面也強調在確保用戶隱私安全之下，將會善用數據推動更多業務成長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》