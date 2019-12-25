瑞典廠商CAKE打造輕便、高質感的Ösa系列可模組化電動機車

先前推出名為「Kalk OR」的電動越野機車，以及名為「Kalk &」的電動街車，CAKE日前宣佈推出全新可模組化電動工具車輛Ösa系列，確定也會參與接下來的CES 2020展會活動。

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由瑞典廠商CAKE製作的可模組化電動工具車輛Ösa系列，分別區分可行駛100公里距離、最高速度可達時速100公里的Ösa+，以及採簡易設計、最高行駛距離可達100公里，但最高速度僅達時速45公里的Ösa Lite，兩者均可藉由模組化加載車籃等配件，並且依照個人需求裝配其他配件，幾乎可對應超過1000種配件組合。

至於Ösa系列車輛均為65公斤 (不含電池重量)，框體為6061鋁材加工製作，一般電池重量為12公斤，高容量電池重量則是17公斤。

其中Ösa+最高輸出功率達10kW，平均輸出功率為7kW，軸輸出扭力達42Nm，輪輸出則是151Nm，完整充電時間為3小時，而Ösa Lite最高輸出功率同樣可達10kW，但平均輸出功率僅為4kW，軸輸出扭力一樣是42Nm，輪輸出也是151Nm，同樣需要花費3小時才能將電池完整充電。

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而CAKE打造的電動車輛，包含先前推出的電動越野機車Kalk OR、電動街車Kalk &都是採用精簡車架設計，並且透過居中設計的電池作為動力來源，藉此對應林間越野移動，或是對應街道行駛使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》