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LINE電腦版新功能 一秒翻譯照片上文字

2019-12-24 12:16中央社 北24日電

LINE電腦版偷偷隱藏多個實用小功能，想要效率加分不可不知！圖／LINE官方部落...
LINE電腦版偷偷隱藏多個實用小功能，想要效率加分不可不知！圖／LINE官方部落格
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通訊軟體LINE近期推出電腦版5.21.2更新，透過「轉換為文字」功能，可即時翻譯照片上的文字；另外在使用行動條碼登入LINE帳號時須完成認證步驟，以維護帳號安全。

根據實測，LINE電腦版更新後，點選聊天室中的照片，就能在下方工具列找到「轉換為文字」功能，主要運用光學字元辨識（OCR）技術；新介面左上角有「即時翻譯」開關，開啟後會自動在照片上的文字顯示處直接翻譯成其他語言。

在「轉換為文字」新介面的右方，也會自動擷取照片中的文字，讓用戶更方便複製或編輯，還可以選擇想翻譯成哪種語言。

光學字元辨識是把照片或圖片中出現的文字，透過機器或系統自動辨識，直接輸出成純文字格式。以往光學字元辨識大多需要軟體協助運算，而且對中文的辨識準確率不高，但現在包括LINE、Google等業者提供的光學字元辨識服務已大幅提升準確率，應用範圍也更廣。

今年12月4日LINE舉辦第4屆台灣開發者大會，LINE台灣資深技術總監陳鴻嘉在主題演講中表示，光學字元辨識已應用在建議貼圖等功能，以及LINE新增的掃碼捷徑。

光學字元辦識應用多元，如LINE今年由員工組隊參加的內部人工智慧黑客松競賽，奪得冠軍的「自動報帳系統」，只需要簡單拍照，再透過LINE的光學字元辦識，從紙本單據中讀取文字，藉由機器學習，讓系統自動找出報帳所需的關鍵資料，然後自行帶入表單，能讓原本30分鐘的工作縮短到1至2分鐘。

LINE軟體

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