BBS介面系統共同創辦人Randy Suess 以74歲年紀離世

紐約時報報導指出，不少人熟悉的BBS (Bulletin Board System)介面系統其中一名創造者Randy Suess，已經在美國時間12月10日於芝加哥地方醫院過世。

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最早期的BBS介面系統，是以CBBS (Computer Bulletin Board System)為稱，在1978年由Randy Suess與Ward Christensen共同打造，兩人均為早期電腦俱樂部「芝加哥電腦玩家愛好者社團 (CACHE,Chicago Area Computer Hobbyists’ Exchange)」成員，當時是為了讓電腦俱樂部成員方便不用出門見面，也能透過電腦與電話線進行溝通、發送通告。

當時是以一台電腦架設CBBS站台，並且透過名為XMODEM的通訊協定進行資料傳輸，而受限早期網路技術限制，甚至一次僅能讓一個人透過電話線以數據機撥接連入節點，直到後期才因為網際網路服務開始走入商業應用，同時技術也陸續進步之下，才實現讓多名用戶可同時連接上線。

在早期網路內容還不算發達、網路傳輸也還是透過電話線以數據機撥話接通的年代，CBBS提供方便傳遞訊息、以數位化形式記錄內容，甚至能更有效率對外公告內容的使用體驗。

最初期CBBS推出之後，在短短營運至1980年就不再繼續提供使用，營運過程總計處理過超過50萬次的撥號連線，但後續至今仍持續維持運作，甚至Randy Suess離世的消息也是透過CBBS公布。

而目前許多BBS服務運作雛形，其實多半都與CBBS有關，並且在後續逐漸加入即時聊天、遊戲、貼文互動等服務內容，雖然近年來持續受到新世代網路技術影響式微，但依然是不少學生、在地用戶偏好使用平台，例如台灣屹立不搖的PTT，不僅依然持續吸引學生族群使用，甚至有更多使用者已經是社會人士，不少媒體更曾透過PTT取材各類網路消息，藉由內容網頁化更在手機當道年代推出不同形式的app項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》