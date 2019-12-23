倫敦電動公車明年開始 將有人工噪音提醒路人保持距離

為了避免電動車輛運作時過於安靜，反而令路人容易忽略其存在，進而發生擦撞等意外，英國倫敦交通局預計從明年開始，將使倫敦境內部分以電力驅動的公車可在低速運作時發出人工噪音，藉此提醒路人保持距離。

分享 facebook

事實上，在歐盟地區就已經明文規範車輛必須在低於時速20公里的運作情況，必須發出至少56分貝聲量 (約等同在一公尺距離內聆聽一般口語對話的音量)，藉此讓路人可以明確分辨附近是否有純電或油電混合車輛行經，並且做好保持距離或停下的準備。

而倫敦交通局與曾獲克里奧國際廣告獎影視技術類獎項提名的音效工作室Zelig Sound合作，從去年開始製作可用於電動公車的人工噪音，藉此讓公車處於低速運轉時，可以透過人工噪音提醒路人保持距離，或是注意有車輛準備通過路段。

倫敦交通局預計先針對市內公共運輸使用的舊型電動公車搭載此項人工噪音，預計後續也會陸續套用在新型公車，甚至在2021年之後強制所有電動車輛必須在低速運作時提供基礎噪音，讓路人隨時可以警覺車輛準備行駛通過。

公車行駛時的人工噪音：

公車靜止時的人工噪音：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》