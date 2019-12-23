親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

倫敦電動公車明年開始 將有人工噪音提醒路人保持距離

2019-12-23 10:08楊又肇

為了避免電動車輛運作時過於安靜，反而令路人容易忽略其存在，進而發生擦撞等意外，英國倫敦交通局預計從明年開始，將使倫敦境內部分以電力驅動的公車可在低速運作時發出人工噪音，藉此提醒路人保持距離。

分享

事實上，在歐盟地區就已經明文規範車輛必須在低於時速20公里的運作情況，必須發出至少56分貝聲量 (約等同在一公尺距離內聆聽一般口語對話的音量)，藉此讓路人可以明確分辨附近是否有純電或油電混合車輛行經，並且做好保持距離或停下的準備。

而倫敦交通局與曾獲克里奧國際廣告獎影視技術類獎項提名的音效工作室Zelig Sound合作，從去年開始製作可用於電動公車的人工噪音，藉此讓公車處於低速運轉時，可以透過人工噪音提醒路人保持距離，或是注意有車輛準備通過路段。

倫敦交通局預計先針對市內公共運輸使用的舊型電動公車搭載此項人工噪音，預計後續也會陸續套用在新型公車，甚至在2021年之後強制所有電動車輛必須在低速運作時提供基礎噪音，讓路人隨時可以警覺車輛準備行駛通過。

公車行駛時的人工噪音：

公車靜止時的人工噪音：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

噪音公車倫敦

延伸閱讀

維護治安五大重點 永和警分局辦治安會報

保護未成年學習環境安寧 噪音超標加倍處罰

台64線、新店環河路區間測速啟用 駕駛小心挨...

降低空汙 倫敦特定街道明年起禁行汽柴油車

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

Honda將於CES 2020展示全新概念方向盤、車載助理與更多車輛應用設計

2019-12-23 10:08

以Azure服務為基礎 Erisson攜手微軟打造規模更大的車聯網平台

2019-12-23 10:08

Google翻譯改進59種語言離線翻譯功能精準度

2019-12-22 13:06

foodpanda舉辦全台首場外送員安全駕駛實地訓練課程 降低外送用路風險

2019-12-21 11:17

荷蘭阿姆斯特丹消防局 計畫以電動車投入救災作業

2019-12-21 11:16

Segway-Ninebot進軍2輪電動車市場 分別推出九號電動E與九號電動C

2019-12-21 11:16

博通傳計畫以100億美元 對外出售無線射頻業務

2019-12-21 11:16

除了擴展德州產線規模 蘋果也準備擴大紐約與匹茲堡辦公空間

2019-12-21 11:16

日本制定新法 避免蘋果、Google、亞馬遜在內公司影響市場公平競爭

2019-12-21 11:15

傳歐盟將批准NVIDIA收購Mellanox Technologies

2019-12-21 10:52

Amazon、Apple、Google成為好朋友！聯手打造智慧家庭規格標準

2019-12-20 21:26

八達通卡證實將延後至2020 才會開放支援Apple Pay服務

2019-12-20 10:45

WeWork正式啟用台北服務據點 期望加速台灣新創發展

2019-12-20 10:44

WeMo Scooter共享機車服務增加普通重型機車 將籌備車聯網中心

2019-12-20 10:44

QR code發明者：未曾想到此項技術能用於支付交易

2019-12-20 10:43

詐死騙取數億比特幣？交易所創始人遭訴訟「開棺驗屍」

2019-12-19 20:59

曾被祖克柏招待親手屠羊大餐 推特執行長取消追蹤他帳號

2019-12-19 18:55

無處可躲！就算關閉位置追蹤 臉書還是能用這些方法找到你

2019-12-19 15:37

始終無法超越亞馬遜、微軟 Google曾考慮徹底退離雲端服務市場競爭

2019-12-19 09:22

亞太地區成為Netflix用戶人數、營收成長幅度最大市場

2019-12-19 08:49

NVIDIA攜手百度、阿里巴巴 透過GPU與新版推理平台加速人工智慧學習應用

2019-12-18 15:10

推出Drive AGX Orin運算平台 NVIDIA擴大推動自駕車應用

2019-12-18 15:09

為什麼各廠牌的新手機 只有iPhone沒有5G？

2019-12-18 09:02

Intel收購以色列團隊Habana Labs 擴展數據中心規模和人工智慧應用能力

2019-12-18 09:01

KKBOX串流音樂服務移轉至微軟Azure雲端平台 預期創造全新音樂服務

2019-12-18 08:51

爸媽快暈了！12歲兒儲值遊戲8萬 蘋果和騰訊都說沒轍

2019-12-17 14:57

宏碁電競盟校盃冠軍出爐 弘光科大、樹德家商各佔鰲頭

2019-12-17 11:09

宏碁Predator League「絕地求生」台灣代表隊出爐

2019-12-17 10:39

Uber計畫出售印度地區Uber Eats餐飲外送服務

2019-12-17 09:14

迪士尼串流影音服務Disney+ 與法國付費電視頻道合作

2019-12-17 09:14

攜手巴西聖保羅政府 Google以開源項目協助居民取得合法住址

2019-12-17 09:09

Waymo收購英國牛津AI團隊 將使自駕車操作更貼近人類

2019-12-17 08:58

元太科技推廣彩色電子紙技術應用 進軍零售、教育與醫療市場

2019-12-13 14:38

Gogoro證實 明年將把Gogoro車款銷往以色列

2019-12-13 14:37

卸下Alphabet執行長職位 Larry Page開始投資抗流感計畫

2019-12-13 14:35

Netflix攜手LINE FRIENDS 合作熊大原創動畫內容

2019-12-13 14:34

Intel道歉了！CPU面臨大缺貨 不得不走回頭路

2019-12-11 22:25

虛擬化成為企業必然發展架構 台灣金融業有更積極轉型需求

2019-12-11 10:53

Techstars進駐台灣新創 預期推動更多在地產業加速轉型

2019-12-11 10:53
看更多

熱門文章

華為證實明年3月上市的Mate Xs將換上更好螢幕及鉸鍊設計

2019-12-22 13:06

Google翻譯改進59種語言離線翻譯功能精準度

2019-12-22 13:06

《恐龍危機》在內經典作品即將復刻製作？ CAPCOM申請多項遊戲作品商標

2019-12-22 13:07

Mozilla攜手NextDNS 讓使用者上網更安全

2019-12-22 13:07

蘋果組成12人研究團隊 計畫以衛星通訊確保裝置隨時連線

2019-12-22 13:07

LG跟進推出一款可節省桌面佔用空間的螢幕 不用時可貼合牆壁

2019-12-23 10:09

Facebook收購西班牙新創PlayGiga 進軍雲端串流遊戲服務

2019-12-22 13:06

Google收購Typhoon Studio工作團隊 擴展Stadia遊戲陣容

2019-12-23 10:09

新版YouTube app將加入虛擬遙控器、支援數位助理聲控操作

2019-12-23 10:08

Honda將於CES 2020展示全新概念方向盤、車載助理與更多車輛應用設計

2019-12-23 10:08

三星預計在CES 2020推出「NEON」 提供沉浸式智慧體驗

2019-12-23 10:08

倫敦電動公車明年開始 將有人工噪音提醒路人保持距離

2019-12-23 10:08

以Azure服務為基礎 Erisson攜手微軟打造規模更大的車聯網平台

2019-12-23 10:08

GoPro推出支援HERO8 Black 與一般相機使用的Light Mod配件

2019-12-23 10:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top