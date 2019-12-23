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Honda將於CES 2020展示全新概念方向盤、車載助理與更多車輛應用設計

2019-12-23 10:08楊又肇

近年來持續在CES展碁間展示旗下車輛技術應用的Honda，預計在明年CES 2020期間推出全新概念方向盤設計，讓使用者能透過不同手勢操作車輛更多功能，另外也預計展示2018年與SoundHound合作打造的車載數位助理服務，讓使用者能透過直覺聲控方式與車輛互動。

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在與SoundHound合作打造的車載數位助理服務中，使用者僅需透過「OK,Honda」關鍵詞即可將此項數位助理服務喚醒，並且透過聲控方式進行操作車輛各項功能，同時也會針對車輛使用模式、使用者過去互動內容進行學習，藉此讓互動效果更為精進。

而在概念方向盤設計中，則是可讓使用者以不同手勢方式操作車輛，例如輕拍方向盤即可啟動車輛，而往前推入則可讓車輛加速，往後拉則是減速，左右轉動自然是讓車輛朝不同方向前進，另外也選擇手動操作或自動化輔助設定，同時在自動駕駛情況也能隨時讓使用者介入操作，反之也能透過輔助避免手動駕駛操作時產生失誤情況。

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另外，在名為Smartphone as Brain的手機功能設計中，則是讓車輛透過藍牙與手機裝置連接，即可透過語音聲控方式，或是透過車輛上的控制介面操作手機特定功能，藉此減少使用者操作車輛過程中分心使用手機情況，同時此項功能將可對應四輪與二輪車輛使用，並非僅針對特定車款使用。

其他部分還包含藉由擴增實境打造的概念車載應用系統，以及Honda先前提出的交換電池動力系統，另外也包含車聯網與未來車輛維修應用技術。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聲控擴增實境

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聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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