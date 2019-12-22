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Google翻譯改進59種語言離線翻譯功能精準度

2019-12-22 13:06楊又肇

Google翻譯是目前許多人經常使用服務項目，透過連網方式進行線上即時翻譯，並且能透過拍攝等方式知曉不同語言文字代表含意。而在此次更新中，Google更進一步讓Google翻譯的離線翻譯功能變得更加精準，讓多達59種語言在離線翻譯時的精準度大幅提昇。

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由於部分地區無法經常性保有網路連接資源，甚至無法確認網路連線穩定性，因此Google翻譯提供的離線翻譯功能，便能讓使用者預先下載翻譯語言資料庫，透過手機運算完成指定語言翻譯。不過，畢竟下載語言資料庫的內容有限，因此實際翻譯精準度就不如維持連線時的表現。

為了改善這樣的情況，Google稍早針對Google翻譯中支援離線翻譯功能的59種語言進行更新，讓整體翻譯結果精準度平均提昇12%，其中諸如日文、韓文與波蘭文的翻譯精準比例更是提昇超過20%以上 (對比與英文互譯情況)。

另外，Google翻譯也提高透過使用者慣用的字母標示翻譯文字發音方式的精準度。在新版本中，使用者將能以更正確標示內容念出諸如阿拉伯與、孟加拉語、股吉拉蒂語、坎那達語、瑪拉地語、泰米爾語，以及泰盧固語與烏爾都語的發音。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言波蘭孟加拉

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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