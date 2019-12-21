傳歐盟將批准NVIDIA收購Mellanox Technologies

NVIDIA在今年3月確認以每股125美元價格，透過總值達69億美元價格完成收購Mellanox Technologies的交易，有可能獲得歐盟無條件批准。

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相關消息指稱，歐盟將在當地時間12月19日宣布同意批准NVIDIA收購Mellanox Technologies。

不過，歐盟委員會並未對此評論，同時NVIDIA與Mellanox Technologies也未對此做出回應。

目前美國政府已經批准NVIDIA收購Mellanox Technologies，而假使歐盟政府批准此項交易，NVIDIA依然必須獲得中國政府批准才能順利收購Mellanox Technologies。

借助Mellanox Technologies旗下針對伺服器連接使用的網路連接控制晶片，NVIDIA預期將能以此將位於各個節點的伺服器彼此串接，並且藉由協同運算方式創造更大運算能力，因此在多數伺服器均以NVIDIA旗下產品發揮更高運算效能的情況下，NVIDIA認為將可藉由Mellanox Technologies旗下網路控制晶片設計，把更多伺服器串接成為更龐大的「超級電腦」，進而可藉由網路傳輸形式實現更高網路協同運算成效。

原本Intel也有意收購Mellanox Technologies，但最後仍由NVIDIA取得此筆交易。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》