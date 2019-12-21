Segway-Ninebot進軍2輪電動車市場 分別推出九號電動E與九號電動C

目前已經成為小米旗下生態鏈企業的Segway-Ninebot，稍早宣布進軍2輪電動車市場，分別推出旗下首款2輪電動車輛－九號電動E (eScooter)，以及鎖定更輕量的電動助力車款－九號電動C (eMoped)。

分享 facebook

相比先前推出產品，多半是平衡車、電動滑板車，或是自動送貨機器人，Segway-Ninebot此次在中國宣布推出新品，則是一舉進軍2輪電動車市場，甚至也鎖定低於50cc排氣量、更輕量使用的電動助力車款市場。

此次推出的九號電動E (eScooter)，將可依照需求選擇單電池或雙電池組合版本，動力部分則區分10吋無刷馬達，以及Bosch製作的12吋無刷馬達，其中單顆電池最短行駛距離可達60公里，時速則可達每小時51公里，雙電池版本則最遠可達200公里，時速則可達每小時100公里，3秒左右即可完成0-時速40公里加速，並且配置Bosch打造的ABS煞車系統，以及馬吉斯半熱融運動胎。

九號電動E總計推出E80C、E90、E100、E125，以及E200P在內5種車款，其中E100、E125支援電池擴充，透過雙電池供電約可讓行駛距離增加至200公里與240公里。

分享 facebook

分享 facebook

至於車輛結構則同樣採前後1:1配重比例打造，電池則放置在腳踏板下，車廂容量則可達22公升，另外在車輛前方配置可隨環境光源調整亮度的光感矩陣式LED大燈，車尾則採用環抱式LED尾燈，而車輛儀表板則可顯示電量等資訊，並且支援透過app遠端啟動車輛，或是將車輛上鎖，同樣也支援透過app檢視車輛細節，或是訂購配件、報修等服務。

而配合中國政府規範無需駕照、可掛牌上路使用的九號電動C，則是標榜採用PP塑膠材質打造車輛外殼，同時車身重量低於55公斤，主要設定在短距離通勤使用。

九號電動C總計推出C40、C60和C80在內3個版本，其中最短通勤距離約在35-45公里之間，而最遠通勤距離則介於75~85公里。九號電動均採用48V無刷馬達設計，額定輸出功率可達400W，最高時速則是每小時25公里。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》