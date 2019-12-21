荷蘭阿姆斯特丹消防局 計畫以電動車投入救災作業

荷蘭阿姆斯特丹消防局宣布著手測試由奧地利公司Rosenbauer生產的油電混合動力消防車，預期藉由導入電力驅動系統降低燃油使用比例。

分享 facebook

此款採油電混合動力設計的消防車，最早是在2016年提出，並且以概念消防車 (Concept Fire Truck,CFT)為稱，在純電驅動情況約可對應最長30公里的行駛距離，對於一般消防作業使用需求已經足夠。若有更進一步的需求，Rosenbauer表示此款消防車還能以車上額外配置的柴油發電機供電。

而車輛本身除了以電力運作，包含滅火設備也是透過電力驅動，車輛同時搭載Wi-Fi連接功能，因此能讓工作人員透過電腦設備進行車輛遠端遙控，藉此進行無人化滅火救災作業。

由於阿姆斯特丹預計在2025年全面禁止燃油車上路，因此不僅城市運輸使用公車開始全面轉向電力驅動，預期政府機構使用車輛也會逐漸將傳統燃油車輛進行汰換，並且換上全電驅動車輛，藉此實現空氣清淨目標。

除了與阿姆斯特丹消防局合作，Rosenbauer先前已與德國柏林消防局合作，同樣以此款概念消防車為基礎打造全新電力驅動的救災作業車輛。而與阿姆斯特丹消防局進行為期兩年的合作，則是預計在近期測試之後，最快會在2020年底以前提供第一款車輛。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》