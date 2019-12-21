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foodpanda舉辦全台首場外送員安全駕駛實地訓練課程 降低外送用路風險

2019-12-21 11:17楊又肇

針對日前餐飲外送服務人員發生車禍意外情況foodpanda稍早舉辦全台首場外送員安全駕駛實地訓練課程，攜手中華民國機車研究發展安全促進協會、新竹安全駕駛教育中心，一同針對外送服務人員進行外送交通安全實地演練，透過實際配載保溫箱，從車輛檢查開始到緊急煞車、八字過彎、危險預測等場景，協助foodpanda外送服務人員建立正確的交通安全意識，並且降低送餐服務時的風險。

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目前foodpanda餐飲外送服務已經擴及全台範圍，合作外送服務人員人數也已經累積超過萬名規模，同時平均用路時間更比一般通勤上班族多出2.5倍左右。

為了強化外送服務人員的交通安全意識，foodpanda除了積極邀請各地交通局與警察局於外送服務人員說明會宣導交通安全指引，藉此加強外送服務人員行車安全與交通管理，此次更藉由外送服務人員安全駕駛實地訓練課程，攜手中華民國機車研究發展安全促進協會、新竹安全駕駛教育中心共同舉辦，藉由課堂教學與實際操作演練，讓外送服務人員能更了解如何因應不同的道路路線避免意外發生。

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在foodpanda此次實地訓練課程中，包含新竹安全駕駛教育中心專業講師的課堂分析，以及實際操作練習，首波號召100名外送服務人員參與，對象包含剛加入的新夥伴、常分享服務經驗的老朋友，以及騎乘重機外送的人。

本次課程內容更涵蓋完整外送服務流程，外送服務人員必需學習在配戴保溫箱情形下的上線前準備、車輛檢查、騎乘姿勢、後視鏡調整等，到包含緊急煞車與轉彎要領、防禦駕駛等實地演練，藉此讓外送服務人員能提早預測危險，並且即時做出正確的反應。

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foodpanda表示，除了響應政府單位的交通安全推廣及政策外，更致力為外送夥伴從上線前到開始服務後的每一階段，加強給予適當的交通安全宣導。

此次開設全台首創交通安全實際演練課程之外，foodpanda未來也將持續與各地方的警察局與交通局合作宣導、提供上線前應檢查項目清單，並且透過派單單位評估服務過程風險，以及資深外送夥伴經驗分享，透過每周兩次定期提供交安小知識等方式，讓每位外送服務人員能建立正確且安全的服務觀念，期望降低風險，藉此讓外送夥伴、所有用路人都能有更安全的用路環境。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

foodpanda新竹警察

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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