QR code發明者：未曾想到此項技術能用於支付交易

今年迎接QR Code技術發明25週年之際，此項技術發明者Denso Wave AUTO-ID事業部主席技師原昌宏在接受採訪時表示，過去從未想到此項技術能被用於支付交易，甚至形成巨大使用規模。

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QR Code完整名稱為「Quick Response Code」，原本是用於改善傳統長條狀設計的二維條碼僅能容納20個字元，同時有一定讀取方向限制的問題，透過在四角方形編碼圖像加入三個定位點，藉此讓裝置能在任何一個方向掃描讀取，同時也能藉由更小佔用面積放在不同位置使用，甚至中間還能加上圖示作為商業識別使用。

而一開始的QR Code使用目的，其實是針對倉儲管理使用，後續才進一步擴展到其他用途，例如快速讓連網裝置開啟指定網頁，或是協助完成相關操作。

在接受採訪時，原昌宏表示雖然當時認為自己創造一項很棒的科技技術，並且能帶來一些改變，但是將QR Code應用在金融交易，甚至形成巨大規模，卻是當初始料未及。不過，原昌宏也樂見此項技術應用，讓目前市場金融交易變得更加簡單。

目前包含LINE Pay、維信支付在內支付服務都支援以QR Code掃碼交易，而隨著QR Code應用普及化，就連蘋果在後續iOS更新也加入可讓相機直接讀取QR Code內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》