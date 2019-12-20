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WeMo Scooter共享機車服務增加普通重型機車 將籌備車聯網中心

2019-12-20 10:44楊又肇

10月底宣布推行智慧停車場方案、擴展智慧車聯網應用服務之後，WeMo Scooter稍早更表示旗下智慧控制盒技術與車聯網多元整合系統，已經可以擴展至各類交通載具使用，並不限至車種與規格，同時也確認2020年將會持續在共享機車租賃服務擴大加入普通重型電動機車，未來也計畫籌備車聯網中心，將旗下技術應用在更多城市交通，並且出口至海外市場推廣使用。

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依照WeMo Scooter說明，旗下智慧控制盒技術與車聯網多元整合系統，除了可用於現有二輪車輛，更可應用在四輪車量，甚至包含貨運車、遊艇及腳踏車在內載具，配合人工智慧機器運算功能、全球定位系統 (GPS)與4G無線通訊模組技術，將可讓不同車輛載具能被24小時監控追蹤，藉此對應不同市場應用需求，進而創造更多交通載具租賃管理、車輛管理與調派服務，藉此讓城市運輸效率更加活絡。

目前WeMo Scooter已經完成四輪車輛與普通重型機車軟硬體整合，計畫於2020年率先導入普通重型機車，讓使用者能以不同載具滿足交通移動需求，另外也能搭配多元支付系統實現快遞物流、餐飲外送等服務應用，甚至讓城市交通變得便捷。

而接下來預計籌備的車聯網研發中心，則疆界由海內外科技人才，藉此提升智慧控制盒研發應用，並且預計將車聯網技術與營運經驗帶到國外市場，並且出口至海外市場推廣使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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