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WeWork正式啟用台北服務據點 期望加速台灣新創發展

2019-12-20 10:44楊又肇

今年7月中旬宣布正式啟用位於台北信義區的最新據點消息後，WeWork宣布正式啟用台北服務據點，預計透過8層樓空間打造空間即服務 (Space-as-a-Service)的使用體驗，並且讓內部空間適合用於企業、新創，以及各類規模企業需求。

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依照WeWork表示，目前進駐台北服務據點的團隊包含：雲端智慧機器人運營商達闥科技 (CloudMinds)，以及將VR技術應用於醫療臨床模擬訓練的肯狄科研 (Medical Augmented Intelligence，MAI)在內團隊。

CloudMinds亞太地區總監王尚文表示：「作為全球第一個商業化的雲端智慧機器人產品服務商，CloudMinds正在快速成長當中，每個地區的辦公室都必須能夠支持全球業務發展。WeWork獨特的創新空間協助CloudMinds拓展全球市場，並成為我們機器人服務產品落地服务的平台，讓機器人成功擔任接待員與資訊服務的功能。我們期望與WeWork攜手合作，在先進的工作空間中導入雲端機器人服務與體驗，驅動創新、創意及生產力。」

肯狄科研 (MAI)創辦人張嘉斌表示：「肯狄科研 (Medical Augmented Intelligence)是一家軟體研發新創公司，致力於提供下一代醫療從業人員以醫療虛擬實境做為基礎的解決方案。自從進駐 WeWork 台北社群後，我們注意到團隊創造力和共創能力獲得顯著提升。作為一家有遠大目標及雄心壯志的新創，能和擁有相同動力和精神的社群共同成長相當令人振奮。工作空間上，我們有獨立工作及團隊合作的綜合需求，團隊也發現開放的共用空間設計，員工可自由在私人辦公室、電話亭和公共空間之間移動轉換，有助於團隊生產力提升。我們很期待團隊能與 WeWork在這個新家裡共同成長。」

而包含台北服務據點，目前WeWork已經在今年11月於全球33個國家、超過125個城市累積擁有625個服務據點，相比今年7月中旬公布數據明顯成長不少。

在台灣服務據點中，WeWork以台灣特色和人的生活為整體設計主軸，強調人與自然的關係，結合台灣的山、海洋、森林等大自然元素。設計細節巧妙更以台灣本土文化特色如復古雕刻花玻璃、鐵花窗、混凝土水磨石及黑白色調為主的壁畫為點綴，另外一樓社群空間更以生態水族箱為主要特色，並襯以種類繁多的植物，使空間生機盎然，提供了視覺之外的感官饗宴。

《原文刊登於合作媒體最新據點消息後，WeWork宣布正式啟用台北服務據點，預計透過8層樓空間打造空間即服務 (Space-as-a-Service)的使用體驗，並且讓內部空間適合用於企業、新創，以及各類規模企業需求。

依照WeWork表示，目前進駐台北服務據點的團隊包含：雲端智慧機器人運營商達闥科技 (CloudMinds)，以及將VR技術應用於醫療臨床模擬訓練的肯狄科研 (Medical Augmented Intelligence，MAI)在內團隊。

CloudMinds亞太地區總監王尚文表示：「作為全球第一個商業化的雲端智慧機器人產品服務商，CloudMinds正在快速成長當中，每個地區的辦公室都必須能夠支持全球業務發展。WeWork獨特的創新空間協助CloudMinds拓展全球市場，並成為我們機器人服務產品落地服务的平台，讓機器人成功擔任接待員與資訊服務的功能。我們期望與WeWork攜手合作，在先進的工作空間中導入雲端機器人服務與體驗，驅動創新、創意及生產力。」

肯狄科研 (MAI)創辦人張嘉斌表示：「肯狄科研 (Medical Augmented Intelligence)是一家軟體研發新創公司，致力於提供下一代醫療從業人員以醫療虛擬實境做為基礎的解決方案。自從進駐 WeWork 台北社群後，我們注意到團隊創造力和共創能力獲得顯著提升。作為一家有遠大目標及雄心壯志的新創，能和擁有相同動力和精神的社群共同成長相當令人振奮。工作空間上，我們有獨立工作及團隊合作的綜合需求，團隊也發現開放的共用空間設計，員工可自由在私人辦公室、電話亭和公共空間之間移動轉換，有助於團隊生產力提升。我們很期待團隊能與 WeWork在這個新家裡共同成長。」

而包含台北服務據點，目前WeWork已經在今年11月於全球33個國家、超過125個城市累積擁有625個服務據點，相比今年7月中旬公布數據明顯成長不少。

在台灣服務據點中，WeWork以台灣特色和人的生活為整體設計主軸，強調人與自然的關係，結合台灣的山、海洋、森林等大自然元素。設計細節巧妙更以台灣本土文化特色如復古雕刻花玻璃、鐵花窗、混凝土水磨石及黑白色調為主的壁畫為點綴，另外一樓社群空間更以生態水族箱為主要特色，並襯以種類繁多的植物，使空間生機盎然，提供了視覺之外的感官饗宴。

" target="_blank">https://mashdigi.com/wework/，聯合新聞網獲授權轉載。》

WeWork

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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