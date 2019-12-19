詐死騙取數億比特幣？交易所創始人遭訴訟「開棺驗屍」

加拿大最大的比特幣交易所Quadriga CX因意外過世的創始人Gerald Cotten。圖／取自Quadriga CX粉專 分享 facebook 據外媒報導，由一群受害者委任的律師，正式申請對加拿大最大的比特幣交易所Quadriga CX因意外過世的創始人Gerald Cotten向法院申請「開棺驗屍」，因為一直有謠言傳出表示，Gerald Cotten的意外死亡實際上是一場騙局，只是他用來詐死以騙取Quadriga CX所保有的1.47億美元加密貨幣的方法。事實上，因為缺乏全世界只有他知道的密鑰，從他過世至今，這些加密貨幣一直沒有人知道要怎麼取出。

Gerald Cotten於2018年12月初，傳出在印度旅行途中染病過世。伴隨他一起離開的，還有交易所冷錢包的密鑰，以及用戶存放在其中的價值1.4億美元的資產。

而這起案件中有諸多疑點，首先是 Quadriga CX交易所在Gerald Cotten死亡後一周才公布消息，這一周的時間足夠Gerald Cotten的新婚妻子Jennifer Robertson 將丈夫遺囑中的資產轉移到自己名下。而且，這份遺囑在Gerald Cotten死亡前兩周才更新，遺囑中也未交代交易所資金的歸屬與安排。

消息公布後，眾人關注的焦點都在冷錢包中，用盡方法想將資金找回。但隨後監管機構安永會計師事務所宣布，自2018年4月份以來，QuadrigaCX存放比特幣的儲存設備冷錢包一直是空的。同時，交易所的 76,000 名用戶們發現，他們想取出自己的資產面臨無止盡的困難。而更糟的是，因沒有足夠資金解決流動性問題，QuadrigaCX交易所已經於今年四月申請破產。

安永會計師事務所報告表示，Gerald將客戶的錢轉到自己的個人帳戶，很可能用假貨幣存款換取真正的加密貨幣，並虛報收入數字。

Gerald及妻子數年來並未有其他收入，卻購置了16套房產，豪車、私人飛機、帆船等。QuadrigaCX的許多受害者認為，Gerald並未死亡，只是用這種方式假死詐財。因此，律師要求在2020年春季前開棺驗屍，以確認其死亡的真相。

新聞來源：BBC

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》