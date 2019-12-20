Amazon、Apple、Google成為好朋友！聯手打造智慧家庭規格標準

圖片及資料來源：MacRumors、Apple 分享 facebook IoT 物聯網應用愈來愈多元，智慧家庭產品也愈來愈多樣化，讓生活更加便利，但智慧家庭產品之間卻時常因為規格標準不同，導致無法相容。

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為了解決這項問題，Amazon、Apple、Google 與 Zigbee Alliance 宣布成立工作小組，計劃以安全性為基礎設計，開發並推廣採用新的免權利金連接標準，以提升智慧家庭產品之間的相容性。

Apple 最新新聞稿指出，這項計畫案名稱為「Connected Home over IP」，是基於 Internet 通訊協定 (IP) 而建立，目標在於簡化製造開發工作，實現智慧家庭裝置、行動 app 與雲端服務之間的通訊，提升智慧家庭裝置的相容性，讓智慧家庭裝置使用起來應該安全、可靠且順暢。

工作小組將採用開放原始碼來開發及實施新的連接通訊協定，利用 Amazon、Apple、Google、Zigbee Alliance 及其他公司的智慧家庭技術，運用這些技術的可望加速「Connected Home over IP」通訊協定的開發。

這項計畫將讓製造商能輕鬆打造智慧家庭，並能相容 Amazon 的 Alexa、Apple 的 Siri、Google 的「助理」等語音服務，並且鼓勵裝置製造商持續進行創新。

而據目前資料指出，「Connected Home over IP」工作小組包括有 Amazon、Apple、Google 與 Zigbee Alliance ，其中Zigbee Alliance 成員包括 IKEA 宜家家居、Legrand、NXP Semiconductors 恩智浦半導體、Resideo、SmartThings 三星 、Schneider Electric 施耐德電機、Signify (前身為飛利浦照明)、Silicon Labs、Somfy 尚飛 與 Wulian 物聯等公司

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》