親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

曾胖成「張庭的奶奶」 林瑞陽瘦下變這樣

學者看政見會：張善政助韓「去草包」賴清德光芒蓋小英

Amazon、Apple、Google成為好朋友！聯手打造智慧家庭規格標準

2019-12-20 21:26三嘻行動哇 Yipee!

圖片及資料來源：MacRumors、Apple
圖片及資料來源：MacRumors、Apple
分享
IoT 物聯網應用愈來愈多元，智慧家庭產品也愈來愈多樣化，讓生活更加便利，但智慧家庭產品之間卻時常因為規格標準不同，導致無法相容。

圖片及資料來源：MacRumors、Apple
圖片及資料來源：MacRumors、Apple
分享

為了解決這項問題，Amazon、Apple、Google 與 Zigbee Alliance 宣布成立工作小組，計劃以安全性為基礎設計，開發並推廣採用新的免權利金連接標準，以提升智慧家庭產品之間的相容性。

Apple 最新新聞稿指出，這項計畫案名稱為「Connected Home over IP」，是基於 Internet 通訊協定 (IP) 而建立，目標在於簡化製造開發工作，實現智慧家庭裝置、行動 app 與雲端服務之間的通訊，提升智慧家庭裝置的相容性，讓智慧家庭裝置使用起來應該安全、可靠且順暢。

工作小組將採用開放原始碼來開發及實施新的連接通訊協定，利用 Amazon、Apple、Google、Zigbee Alliance 及其他公司的智慧家庭技術，運用這些技術的可望加速「Connected Home over IP」通訊協定的開發。

這項計畫將讓製造商能輕鬆打造智慧家庭，並能相容 Amazon 的 Alexa、Apple 的 Siri、Google 的「助理」等語音服務，並且鼓勵裝置製造商持續進行創新。

而據目前資料指出，「Connected Home over IP」工作小組包括有 Amazon、Apple、Google 與 Zigbee Alliance ，其中Zigbee Alliance 成員包括 IKEA 宜家家居、Legrand、NXP Semiconductors 恩智浦半導體、Resideo、SmartThings 三星 、Schneider Electric 施耐德電機、Signify (前身為飛利浦照明)、Silicon Labs、Somfy 尚飛 與 Wulian 物聯等公司

圖片及資料來源：MacRumors、Apple

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體物聯網

延伸閱讀

始終無法超越亞馬遜、微軟 Google曾考慮...

慘輸高捷和機捷！搭北捷忘帶錢包無「手機支付」...

違反市場競爭 接下來在土耳其銷售的Andro...

Google地圖即將改版 3更新優化使用者介...

三嘻行動哇 Yipee!

三嘻行動哇 Yipee!，是綜合 3C科技、APP、人文生活交互結合的科技應用新知網站。讓我們帶著大家來探索及體驗各種新科技生活與世界結合的美妙之處。https://www.yipee.cc/
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

八達通卡證實將延後至2020 才會開放支援Apple Pay服務

2019-12-20 10:45

WeWork正式啟用台北服務據點 期望加速台灣新創發展

2019-12-20 10:44

WeMo Scooter共享機車服務增加普通重型機車 將籌備車聯網中心

2019-12-20 10:44

QR code發明者：未曾想到此項技術能用於支付交易

2019-12-20 10:43

詐死騙取數億比特幣？交易所創始人遭訴訟「開棺驗屍」

2019-12-19 20:59

曾被祖克柏招待親手屠羊大餐 推特執行長取消追蹤他帳號

2019-12-19 18:55

無處可躲！就算關閉位置追蹤 臉書還是能用這些方法找到你

2019-12-19 15:37

始終無法超越亞馬遜、微軟 Google曾考慮徹底退離雲端服務市場競爭

2019-12-19 09:22

熱門文章

臉書又出包！2.67億用戶個資曝光

2019-12-20 11:47

純白徠卡M10-P相機限量登場 每個細節都太美了！

2019-12-20 11:54

召喚花圈熊大！LINE節慶特效來了 耶誕節當天聊天室會下雪

2019-12-20 11:12

QR code發明者：未曾想到此項技術能用於支付交易

2019-12-20 10:43

八達通卡證實將延後至2020 才會開放支援Apple Pay服務

2019-12-20 10:45

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top