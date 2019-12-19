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曾被祖克柏招待親手屠羊大餐 推特執行長取消追蹤他帳號

2019-12-19 18:55INSIDE

他們先前私下互動還不少，有次 Zuckerberg 甚至從自己屠宰開始，煮了頓羊肉大餐招待 Jack Dorsey， 但現在似乎連眉來眼去都不太想了。

Twitter執行長Jack Dorsey（前）。 歐新社資料照
Twitter執行長Jack Dorsey（前）。 歐新社資料照
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Twitter 執行長 Jack Dorsey 跟 Facebook 執行長 Mark Zuckerberg 不太對盤不是什麼新鮮事，他們對政治廣告、區塊鏈的態度都大異其趣；但事實上他們先前私下互動還不少，有次 Mark Zuckerberg 甚至親手屠宰，煮了頓羊肉大餐招待 Jack Dorsey 。

不過他們現在似乎連眉來眼去都不太想了；起碼 Jack Dorsey 是這麼做的。專門追蹤各大科技公司 CEO 與高層社群動態的 Big Tech Alert 就在不久前貼文稱，Jack Dorsey 取消追蹤了 Mark Zuckerberg 的推特帳號「@finkd」。

有趣的是，Mark Zuckerberg 自 2012 年以來就沒有在 @finkd 上發表任何推文，這也代表 Jack Dorsey 此舉更帶有一種發表聲明而不是單純清理朋友帳號的味道。Mark Zuckerberg 吸引了大約 50 萬名追隨者，但從建立以來也只發了 12 條推文；不過這不代表他就沒有再用 Twitter，甚至還在今年在 Twitter 新追蹤了一位網紅 Cat Valdes（不過他並沒有追蹤 Jack Dorsey），但反過來 Jack Dorsey 根本連 Facebook 帳號都沒有。

由於 Twitter 的官方帳號在 Big Tech Alert 貼文回了一個山羊符號，有不少人猜是那次奇妙的山羊晚餐有關；但目前為止雙方都沒正式回應。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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