無處可躲！就算關閉位置追蹤 臉書還是能用這些方法找到你

即使用戶關閉位置追蹤服務後，Facebook仍能取得用戶的位置資料，並表示是為了幫助用戶的帳號安全和阻止假訊息的傳播。圖／路透社 分享 facebook

日前社群龍頭Facebook致函美國聯邦參議員透露，即使用戶關閉位置追蹤服務後，Facebook仍能取得用戶的位置資料，能夠藉由相片標註以及打卡的地點等方式判斷用戶的所在位置，Facebook提到掌握用戶的地理位置主要是為了幫助用戶的帳號安全和阻止假訊息的傳播。

綜合媒體報導，日前美國聯邦兩位參議員 Josh Hawley和Chris Coon發信給臉書，要求臉書尊重用戶對位置資料的控制權，並要求臉書回應為什麼許多用戶關閉位置追蹤服務後，臉書仍可透過用戶所在位置資料推送廣告，對此要求臉書對違規追蹤和獲取用戶位置資料的行為做出解釋。

對於質疑臉書則回應，位置資料可以從很多服務取得，並非只有位置追蹤服務才能讀取，臉書聲稱不會透過手機的位置追蹤功能取得用戶位置資料，但用戶的位置資料可以透過發表在社群平台的內容、連接網路的IP地址、照片標記的位置等資料卻認用戶的地理位置。

臉書更解釋掌握用戶的地理位置主要是為了用戶的隱私保護，因為知道用戶的大略位置就能幫助臉書和其他網路公司，藉由偵測可疑登入活動來向用戶發出警報，以確保帳號安全，而IP位址也能藉由顯示潛在惡意活動大概的來源，來幫助臉書等公司阻止不實訊息的傳播。

對於臉書的回應參議員 Josh Hawley則在Twitter發文表示，「Facebook聲稱用戶可以控制自己的隱私，但實際上用戶甚至沒有選擇權阻止Facebook收集其位置信息並從中靠廣告投放獲利。美國人應該知道科技公司如何使用他們的數據，我將繼續努力尋找保護美國人敏感信息的解決方案」。