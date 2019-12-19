亞太地區成為Netflix用戶人數、營收成長幅度最大市場

Netflix在稍早遞交給美國證券交易委員會的8-K文件中，透目前公司整體在北美地區以外市場的成長顯著，尤其在亞太地區市場成長幅度更為明顯，在過去3年成為用戶人數與營收成長最高地區。

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過往Netflix提供財報內容中，通常不會進一步細分各個海外市場用戶人數與營收成長表現，但在此次遞交給美國證券交易委員會的8-K文件中，則是具體說明北美、亞太、歐洲、中東與非洲地區的成長數據。

其中，包含台灣、日本、韓國、泰國在內的亞太地區，在2017年第三季末到2019年第三季末期間的用戶人數，從584.2萬人成長至1448.5萬人，而營收則從1.5億美元增加至3.82億美元規模，增加幅度分別為為148%與153%。而包含歐洲、中東與非洲在內地區，用戶人數則是同2313.5萬人增加至4735.5萬人，營收則是從6.15億美元增加為14.28億美元，增加幅度分別為為105%與132%。

至於拉丁美洲地區的用戶人數在相同時間內從1826.7萬人成長至2938萬人，增加幅度為61%，而營收則從4.35億每元成長至7.41億美元，增加幅度為71%。反觀包含美國與加拿大在內的北美市場，雖然維持相當龐大的用戶人數規模，但會員人數僅從5677.9萬人累積至6711.4萬人，漲幅僅有18%，營收則從16.74億美元增加到26.21億美元，成長幅度則是57%，甚至不及拉丁美洲市場成長幅度。

而上述數據顯示，Netflix近年來持續布局海外市場確實有其原因，尤其近年來持續投資亞太地區市場原創影音內容，並且進一步強化日本在內市場發展，藉此吸引更多內容加入Netflix，同時也能吸引更多其他地區用戶使用Netflix服務。

在先前接受訪談時，Netflix也曾透露希望進入中國市場發展，但對於內容發展限制，以及特殊網路使用環境，加上當地也有不少串流影音服務參與競爭，使得Netflix雖然曾經透過內容合作方式進駐中國市場，卻未能獲得足夠效益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》