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始終無法超越亞馬遜、微軟 Google曾考慮徹底退離雲端服務市場競爭

2019-12-19 09:22楊又肇

相關報導指稱，Google執行長Sundar Pichai曾在去年初與母公司Alphabet高層討論是否徹底退離雲端平台服務市場競爭，但最後依然訂下在2023年讓市佔達成第一或第二順位的目標。

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目前雲端服務平台市場，依然由亞馬遜旗下AWS，以及微軟旗下Azure取得市佔第一與第二順位，即便Google Cloud服務已經在市場佈局發展許久，始終未能扭轉市佔表現。

因此，Google與母公司Alphabet在去年初曾就是否繼續投入發展，或是徹底退離市場競爭進行討論。

而在後續討論中，Google執行長Sundar Pichai認為應該持續投資雲端服務平台，並且制定未來5年內以200億美元資金投入遠端服務發展計劃，更預期在2023年超越亞馬遜或微軟。

雖然Google認為投資雲端服務發展重要性，但在此塊市場始終無法超越亞馬遜或微軟，實際上也可能面臨遭投資者質疑，導致影響日後投資。

不過，Google方面則在後續回應此報導內容與事實不符，同時也否認內部曾在去年討論是否退離雲端服務市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Alphabet

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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