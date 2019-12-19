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遠端視訊創造企業高效率，但小心雲安全漏洞！

2019-12-19 00:00聯合線上／ 黎允之

在瞬息萬變的商業場域中，任何企業想要保持最佳競爭力，就需要不斷運用科技創新致勝。
以美國職棒大聯盟(MLB)為例，四年一度的經典賽比賽地點橫跨北美和亞洲，像這類國際大型賽事需要大量的後勤和協調，溝通關於棒球場的運作、安全、球員的住宿交通……等大大小小的事宜，每個人都必須掌握最新、最準確的資訊，究竟大聯盟的後勤團隊是如何辦到的？
大聯盟於2017年經典賽中選用Lifesize視訊會議系統，讓每位與會者能夠用最方便的方式參與會議，遠程加入並體驗流暢、有效的互動和溝通，藉此提高生產力，也節省了時間、精力和金錢。大聯盟IT營運經理丹尼爾表示，「我不會輕易使用這個詞，但是Lifesize確實徹底改變了我們召開會議的方式。」

▲美國職棒大聯盟於2017年經典賽中選用Lifesize視訊會議系統，有效提高溝...
▲美國職棒大聯盟於2017年經典賽中選用Lifesize視訊會議系統，有效提高溝通效率。 圖片來源：華厚lifesize
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雲端視訊會議不受空間限制，近年來來廣受企業愛用。但是，你的雲端環境安全嗎？企業會議中難免會提及財務、技術、隱私等機密，市面上不少視訊會議軟體出現了令人詬病的安全漏洞，建議商務人士在選擇會議工具時，不可輕忽資安問題。
有鑑於此，Lifesize自發性地致力於提高雲端會議的安全性與可靠性，藉由WebRTC透明工程、Amazon Web Services（AWS）雲平台，打造企業級標準的安全功能，包括：一流的網路防火牆、強大的合規性控制……等安全優勢，保障使用者的資訊安全。

▲商務人士在選擇會議工具時，不可輕忽資安問題。 圖片來源：華厚lifesize
▲商務人士在選擇會議工具時，不可輕忽資安問題。 圖片來源：華厚lifesize
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除了把安全性放在首位，Lifesize也提供用戶出色的通訊體驗。不僅業界首創4K視訊、4K全動態內容共享，在視訊、音訊和內容共享的清晰度方面，被評為「市場最高品質」，正常運行服務的時間也領先同行，意即系統故障率最低，用戶使用順暢，有助於增進開會的成效，為企業帶來無形的利益。
除此之外，Lifesize以滿足用戶需求作為出發點，推出無與倫比的服務方案(Fast Start、Small、Medium and Large Account等)，如：一次可容納50位會議主持人、300個不同地點的人參與會議，並且跨設備，跨軟體，新舊軟硬體皆可使用，大幅節省整合與安裝設備費用。同時價格實惠，提供小型團隊免費解決方案，也針對企業規模的部署量身打造不同的費用計畫，可望為合作夥伴節省一半成本。

▲Lifesize被評為「市場最高品質」，且可望為合作夥伴節省一半成本。 圖片來...
▲Lifesize被評為「市場最高品質」，且可望為合作夥伴節省一半成本。 圖片來源：華厚lifesize
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Lifesize至今已發展超過十五年，國際許多頂尖企業如：TOYOTA、美國太空總署(NASA)、迪士尼……等都使用Lifesize提高開會效率和企業效能。因應全球化趨勢與新工作型態，企業需要降低溝通成本，提升溝通效率，Lifesize讓視訊會議不卡卡，商務溝通更安全！

更多產品訊息與優惠試用方案請洽Lifesize授權認證代理商華厚股份有限公司>>

Lifesize業務代表 林伯勳 Kevin Lin
公司電話：+886 2 2706-0585#8216
行動電話：+886 932-339595
Email: kevin.lin@hualiteq.com
http://www.hualiteq.com/index.php/brand-agency/lifesize

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