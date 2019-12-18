推出Drive AGX Orin運算平台 NVIDIA擴大推動自駕車應用

除了宣布與百度、阿里巴巴合作，NVIDIA在GTC China期間也宣布針對自駕車與自動化機器人打造全新Drive AGX Orin運算平台，同時也確認與滴滴合作打造自駕車服務項目。

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為了讓自駕車設計應用加速擴展，NVIDIA更提出在NVIDIA GPU Cloud (NGC)雲端服務開放使用，並且預先完成訓練自駕車學習模型，其中包含可讓自駕車判斷道路物件、距離、光達資訊、行進路徑緩衝空間、交通號誌及道路標示識別、交通管制人員手勢與姿勢，以及包含地圖資訊與道路規劃判讀，或是針對不同時間、天候路況等情況判斷，藉此讓各個廠商投入製作自駕車所花費時間、成本及難度大幅縮減。

依照NVIDIA說明，藉由預先完成訓練模型，即可讓自駕車能以一定學習經驗上路，並且依照不同需求進行後續訓練，廠商可以不必從零開始進行打造，即可快速製作一台自駕車。同時，透過雲端平台進行協同學習 (Federated Learning)之下，各個廠商也能藉由學習經驗同步共享，持續讓預先完成訓練模型更為完整，並且能對應更多駕駛應用場景，使自駕車能夠在持續學習情況下讓行駛判斷表現更加精準、正確。

而此次宣布推出的全新Drive AGX Orin運算平台，NVIDIA表示花費4年時間研發，並且整合170億組電晶體，可發揮每秒200兆次運算效率，則可相容先前整合Volta顯示架構的Xavier運算平台使用軟體，並且能發揮7倍以上運算效能。

在自駕運作部分，Drive AGX Orin運算平台將可對應Level 2至Level 5的全自動駕駛運作表現，並且符合美國ISO 26262 ASIL-D安全標準。

此次宣布攜手滴滴將自駕車導入app線上叫車服務滴滴出行，更預期能讓自駕車應用與城市交通有更深層結合。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》